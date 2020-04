Pamela Adlon dévoile la finale de la saison 4 de Better Things, Interview

HISTOIRES CONNEXES

Pamela Adlon, co-créatrice, showrunner, scénariste, productrice et réalisatrice de Better Things, ne doit jamais dormir.

Portant presque tous les chapeaux possibles, Adlon se penche sur les points les plus fins de la série, à la fois techniques et narratifs, préservant un sens du réalisme qui se joue comme de petits lots de vignettes. Alors que ses histoires décrivent chacune un éclat de joies et d’agitation de la vie, la série FX met en évidence l’imprévisibilité et le mystère de la vie par rapport au besoin pressé de réponses soigneusement emballées.

En bref: c’est un joyau.

La finale de la saison 4 arrive jeudi à 10 / 9c, poursuivant l’exploration de l’émission des liens familiaux et des moments poignants. Et tandis que la quarantaine des coronavirus a frappé avant la fin de la post-production, le ingénieux Adlon a travaillé sans relâche sur le son et les effets d’un iPad 4K, parfois en hachant la salade à la maison.

«Mon réseau voulait probablement que je livre ce que j’avais, mais je prends tellement soin de tout que j’ai pu le terminer comme je le voulais, Dieu merci», a-t-elle partagé avec nous.

Ici, le multi-trait d’union raconte à TVLine les thèmes principaux de la saison et la bande son soigneusement conçue, tout en taquinant ce qui attend le dernier chapitre de l’année de Better Things.

TVLINE | Il y a tellement d’attention aux détails dans votre émission qu’il doit y avoir une signification derrière la pluie cette saison, non?

La pluie était le thème. J’ai appelé [Episode 1] “Steady Rain” parce que je voulais la chanson de Warren Zevon et je voulais qu’il pleuve tout au long de la saison. Lorsque la pluie est arrivée après les terribles incendies de forêt que nous avons connus l’année dernière, j’ai eu l’impression de l’avoir évoquée. J’étais tellement dans l’agonie et la terreur à cause de ces incendies. Nous avons dû évacuer. C’était effrayant! Bien sûr, il a commencé à pleuvoir comme une mère-enfant pendant que ma saison est diffusée, donc tout le monde pense que je suis psychique et un vrai faiseur de pluie. Je prendrais un tremblement de terre sur un feu n’importe quel jour.

TVLINE | L’une des qualités que j’aime le plus chez Sam est sa capacité à se lier d’amitié instantanément avec tout le monde autour d’elle. Êtes-vous comme ça dans la vraie vie?

À cet égard, Sam est comme moi. J’ai eu un ami qui m’a dit que je pouvais entrer dans un ascenseur et commencer à parler aux gens, et ils me regarderont comme: “Qui le f – k … pourquoi tu me parles?” et au moment où les portes s’ouvrent, nous avons échangé des numéros et nous sommes les meilleurs amis.

TVLINE | Les gens communiquent tellement différemment aujourd’hui, se cachant derrière nos téléphones. C’est formidable de se connecter avec les gens.

C’est vraiment vrai. Ce qui se passe en ce moment [during the quarantine], les gens disent: “mes amis me manquent, mon ceci, mon cela …” mais les gens se connectent à un niveau plus élevé que jamais, et c’est presque comme si cela n’avait pas d’importance si vous n’y étiez pas physiquement. Nous nous voyons les visages les uns des autres, où, comme avant, nous ne faisions que nous envoyer des SMS. Mais maintenant, les gens prennent rendez-vous et se regardent, c’est extraordinaire!

TVLINE | Vous tirez sur un décor construit de la maison d’origine. Comment cela change-t-il la façon dont vous dirigez les scènes?

Les personnes qui ont construit le décor sont des génies, des maîtres charpentiers et des artisans, et lorsque mon casting est venu sur le plateau pour la première fois, ils ont été stupéfaits. C’était comme The Twilight Zone. En ce qui concerne les différences pour moi en tant que réalisateur, je ne m’occupais pas des éléments avec lesquels je devais faire face lorsque nous tournions dans la maison pratique. Comme, nous ne pouvons pas utiliser les salles de bain à l’intérieur… eh bien, nous ne pouvons pas utiliser les salles de bains à [Laughs], mais nous étions dehors à plus de 90 degrés et un ours était des services d’artisanat, c’est pourquoi j’ai écrit un ours dans le spectacle.

TVLINE | Vous capturez certainement encore cette même réalité brute.

Cela nous a tellement facilité la vie [working on the set]. J’avais peur que nous allions perdre la patine, l’apparence et la sensation, et nous n’avons rien perdu. Cela a tout amélioré.

TVLINE | Pouvez-vous me parler un peu de votre amour pour la nourriture et pourquoi vous la mettez si en évidence?

La nourriture a juste commencé à être un personnage de la série. Parfois, j’essaie de mettre des choses dans mon émission qui peuvent être bonnes pour les gens. C’est un peu comme quand tu es parent et que tu fais de ton enfant un smoothie et que tu y jettes des épinards. J’aime juste dire: «Écoutez, ce n’est pas si difficile de préparer un repas. Permettez-moi de vous montrer comment en faire un dans une maison chaotique de tous les jours, même en tant que parent seul. » De plus, c’est amusant de regarder les aliments tirés avec amour. C’est une chose très animale que nous avons tous. La cuisine est une ergothérapie pour moi et ma famille, et nous aimons honorer ce que nous mangeons.

TVLINE | Dans l’épisode du 23 avril, Sunny a dit à Sam qu’elle devait surmonter ses sentiments négatifs envers son ex-mari. Pouvez-vous taquiner ce qui se passe entre Sam et Alex dans la finale?

J’avais différents thèmes que je voulais aborder cette saison et l’un était le pardon. C’est un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui disent que si vous pardonnez, vous le faites par vous-même. Si vous pardonnez, vous ne pouvez rien attendre en retour. Vous devez juste le donner. C’est tout ce qui concerne l’expiation. C’est probablement la chose la plus difficile au monde à faire en tant qu’être humain, et la chose la plus divine que vous puissiez faire.

TVLINE | La finale présente également le projet de Sam sur le vieillissement et la désirabilité des femmes. Quel est le plus gros point à retenir que vous souhaitez que les téléspectateurs en retirent?

C’était quelque chose qui restait avec moi. Je suis allé au bureau du médecin et il y avait littéralement une brochure assise dans la salle d’attente qui disait “Les années de la ménopause” et je l’ai regardée comme, “Qu’est-ce que c’est que ce f – k, c’est tellement méchant!” et bien sûr j’en ai pris un. Je l’ai épinglé au tableau dans la salle des écrivains pendant toute la saison, et je n’y ai jamais vraiment pensé. Quand j’écrivais la finale, il m’est venu à l’esprit que je voulais que les femmes en parlent. Les femmes sont tellement terrifiées d’en discuter! C’est comme ce sale petit secret, mais ce n’est pas le cas! Donc, si nous le normalisons pour les femmes et les hommes…. Les hommes vieillissent! Les femmes, comme, se décomposent de l’intérieur, c’est fou!

TVLINE | En parlant de vieillissement, j’étais inquiet pour Phyl cette saison. Avec les maux mentaux et physiques dont elle souffrait, avez-vous déjà envisagé de détériorer davantage sa santé?

Ou l’assassiner?

TVLINE | Ou ça!

Je le prends vraiment comme il va avec Phyl. Lorsque vous faites un spectacle, les fans veulent que vous décidiez de ce qui va se passer avec un personnage. Donc, après la saison 2, quand Phyl a eu ces épisodes, ou comme la fin de la saison 1 avec Max disant, “Frankie est un garçon”, les gens disaient: “Eh bien, elle va être trans maintenant” ou, “Phyl va être mentalement handicapé . ” Donc, elle a eu un épisode cardiaque, elle se fait un peu plus “off” dans sa tête. J’essaie de faire attention sans rendre les choses trop symboliques ni dire “Eh bien, nous devons le faire, parce que nous l’avons déjà fait.” Ce n’est pas ainsi que la vie fonctionne.

TVLINE | La musique de l’émission est si parfaitement organisée. Pourquoi avez-vous choisi “Nightswimming” de R.E.M. pour la fin de la finale?

Je savais que je finissais par «Nightswimming». Je suis entré dans la salle des écrivains, je l’ai joué pour eux et j’ai décrit la fin du spectacle. C’était le gain pour Phyl nageant nue chez le voisin plus tôt dans la saison. J’étais tellement fasciné par ça et les scénaristes sont morts quand je l’ai joué pour eux, de la même manière quand je les ai joués “Steady Rain”. J’ai ces idées en tête et je me marie avec elles, même si je n’ai pas encore les droits sur les chansons. Mais R.E.M. nous a écrit et a dit s’il vous plaît utiliser la chanson, avec gratitude, ils étaient tellement reconnaissants. Tout s’est mis en place, et obtenir la chanson a été le plus gros coup.

TVLINE | Avez-vous déjà commencé à écrire la saison 5?

Je ne donne vraiment pas un f – k sur la saison 5 jusqu’à ce que nous finissions corona parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas imaginer écrire une saison entière pour Better Things et ensuite ne jamais la produire. Ce serait navrant. Quand je pense à la saison 5, si nous nous en sortons, je veux que tout le monde soit meilleur. Nous devons être meilleurs en tant que planète, nous devons être meilleurs les uns envers les autres et nous devons être plus propres. J’ai toujours aimé me laver les mains!