Pamela Anderson et Jon Peters battent un record et se séparent après 12 jours de mariage

Pamela Anderson l’a annoncée casser de mariage avec le producteur du film Jon Peters avec seulement 12 jours de mariage.

Actrice et mannequin glamour canado-américaine Pamela Anderson, célèbre pour avoir joué dans la série des années 90, Baywatchet le producteur de films Jon Peters de films comme A Star is Born et Homme d’acier seulement 12 jours après leur mariage, ils ont annoncé qu’ils avaient décidé de se séparer pour mieux réfléchir à leur relation et qu’ils prendraient une pause, selon l’actrice canadienne dans un communiqué de presse.

«Nous vous serons très reconnaissants de votre soutien car nous avons décidé de prendre un temps séparé pour réévaluer ce que nous attendons de la vie et de nous. La vie est un voyage et l’amour est un processus », a déclaré Pamela dans cette déclaration.

Pamela Anderson et Jon Peters ils se sont mariés lors d’une cérémonie secrète le 20 janvier dans la ville de Malibu, en Californie, étant une surprise pour le public, car les deux ont gardé leur cour très privée, à l’abri des projecteurs, mais ayant un passé ensemble, car ils étaient couple il y a plus de 30 ans.

«Avec cette vérité universelle à l’esprit, nous avons mutuellement décidé de reporter la formalisation de notre certificat de mariage et de mettre notre foi dans le processus. Merci de respecter notre vie privée », déclare le communiqué publié par Pamela.

L’actrice a laissé entendre que malgré la cérémonie de mariage, le couple n’avait toujours pas officialisé le mariage devant les autorités correspondantes, ils ont donc décidé d’attendre pendant qu’ils traversaient cette grande décision.

Ce fut le cinquième mariage pour les deux. Tommy Lee, Kid Rock et Rock Salomon (avec qui il s’est marié deux fois) sont les ex de Pamela.

Jon Peters, qui n’a fait aucun commentaire ou déclaration sur la rupture, qui à son tour était marié à Henrietta Zampitella, Lesley Ann Warren, Christine Forsyth-Peters et Mindy Peters.

