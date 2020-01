Pamela Anderson se marie pour la cinquième fois, cette fois avec un producteur de films | INSTAGRAM

Pam Anderson et Jon Peters ont eu leur cérémonie lundi lors d’un événement privé à Malibu, en Californie, a révélé mardi une représentante de Pamela Anderson.

C’est la cinquième fois qu’il est marié au mannequin et actrice de 52 ans, mais aussi la cinquième fois pour le producteur de 74 ans, qui s’est rencontré après avoir été ensemble pendant plus de 30 ans.

Il convient de rappeler que Pan était marié au rockeur Tommy Lee, au rappeur Kid Rock, entre autres. Et au nom du réalisateur, parmi ses ex-femmes se trouvent l’actrice Lesley Ann Warren et également avec Barbra Streisand, dans une relation qui a été très médiatisée.

Peters était le producteur de la version 1976 de “A Star is Born” avec Streisand et le remake de 2018, parmi des dizaines d’autres films dont “Batman” et “Wild Wild West” de 1989 ( “Les Aventures de Jim West”) de 1999.

Anderson a joué dans la série télévisée “Baywatch” et plusieurs films, et est apparu plusieurs fois dans le magazine Playboy.

Peters a révélé qu’il avait rencontré Pamela dans le manoir Playboy il y a à peine 35 ans, selon des informations des médias américains, The Hollywood Reporter. «Pamela avait 19 ans. Je savais que ce serait une grande star. Nous finissons par vivre ensemble. Bien sûr, Hefner l’aimait et était consciente de sa beauté. Pamela était une fille qui, sans maquillage, était belle. Très intelligent et talentueux », a déclaré le producteur, qui a admis qu’il était amoureux d’elle tout ce temps.

«J’aurais pu choisir, mais depuis 35 ans, je n’aime que Pamela. Elle me rend sauvage, dans le bon sens. M’inspire. C’est pourquoi je la protège et la traite comme elle mérite d’être traitée. Dans 30 ans, notre différence d’âge ne signifiera rien », révélant également qu’elle l’avait rejeté à l’époque.

Pamela s’est également exprimée en disant: «Je l’aime profondément, c’est ma famille. Sa vie me faisait peur. Trop pour une fille comme moi. Maintenant, j’ai vu plus de vie et il a toujours été là. Je suis prêt et lui aussi. Nous nous comprenons et nous respectons. Nous nous aimons sans conditions. »

