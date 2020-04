PAN Alerte de l’initiative AMLO pour dépenser les Afores

Mexico.- Le Parti d’action nationale (PAN) a lancé une nouvelle alerte à l’initiative du président López Obrador avec laquelle, assure-t-il, il entend dépenser l’argent des Afores sans que personne ne prenne soin de ses mains et, avec lui, annuler la Chambre des députés, qui est celui qui a le pouvoir exclusif d’approuver la modification du budget fédéral.

Le président national du PAN, Marko Cortés Mendoza, a averti que les mauvaises décisions du président et ses mauvaises manières pouvaient conduire le pays à la ruine.

Il a souligné que la tentation du gouvernement pour l’argent d’Afores est inappropriée et dangereuse, car ce sont des ressources qui appartiennent aux travailleurs et non au gouvernement.

C’est dans ce contexte que le National Action Party a convoqué les autres forces politiques, hommes d’affaires et organisations de la société civile, pour éviter la concentration du pouvoir qui pourrait générer un revers démocratique contre un gouvernement “clairement autoritaire”.

Marko Cortés a déclaré que la proposition de l’exécutif fausse l’équilibre des pouvoirs qui devrait exister dans toute démocratie et cherche à concentrer inconstitutionnellement un pouvoir accru à la tête de l’exécutif fédéral.

Face à cette situation, Marko Cortés a annoncé qu’Acción Nacional s’adresserait aux autorités nationales et aux organisations internationales pour dénoncer ces mesures illégales et non démocratiques.

“Nous présenterions des recours juridiques, tous ceux qui sont nécessaires devant la Cour et nous irions devant la plainte internationale dans le cas où le gouvernement et Morena persisteraient à approuver une réforme dont le président profitera sans transparence, sans offres, sans règles d’opération, sans reddition de comptes l’argent du peuple et tout pour continuer à mal dépenser dans leurs travaux pharaoniques que les experts considèrent que finalement ils ne sont pas viables. Et aussi de continuer à élargir sa clientèle électorale “, a-t-il souligné.

Dans une conférence de presse virtuelle, avec les coordinateurs parlementaires Mauricio Kuri, Juan Carlos Romero Hicks et le président de l’ANAC, Enrique Vargas del Villar, le leader national du PAN a affirmé que le président de la République “souhaite la soumission absolue du pouvoir législatif” , il veut assumer des pouvoirs qui ne lui correspondent pas et dans Action nationale franchement on n’aime pas ça.

Pour sa part, le coordinateur des députés du PAN, Juan Carlos Romero Hicks, a souligné que “nous avons un gouvernement déconnecté de la réalité”, car la Constitution et la loi sur le budget et la responsabilité fiscale établissent déjà les procédures de réaffectation du budget en temps de crise.

À son tour, le coordinateur du PAN au Sénat, Mauricio Kuri, a affirmé que le gouvernement Morena montre son vrai visage en considérant ses législateurs comme des employés. Le gouvernement, a-t-il dit, “cherche désespérément à obtenir des ressources et c’est pourquoi il perdra les élections de 2021 de façon spectaculaire”.

Enrique Vargas del Villar a averti que de nombreuses municipalités étaient déjà en faillite technique et a dénoncé la tentative du gouvernement fédéral de retirer les 3 300 millions de pesos destinés aux infrastructures.