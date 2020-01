Panam et Marvel préparent une collection de tennis de super-héros

Le Panama publiera une collection de tennis avec nos super-héros MCU préférés. La société de chaussures mexicaine a signé un accord avec Disney pour avoir Spider-Man et d’autres super-héros dans une collection spéciale qui sera disponible pour tout le monde.

Panam et Marvel ont uni leurs forces pour nous apporter une collaboration puissante. Ils prévoient de nous donner 10 modèles différents avec Spider-Man, Thor, Hulk et Iron Man. Bien que oui, il semble que cette nouvelle collection ne sera disponible qu’en taille adulte.

Le Panama aura la licence pour utiliser les personnages Marvel dans leurs chaussures de tennis pendant un an, et initialement 20 000 paires seront produites avec un coût compris entre 390 et 690 pesos.

“C’est une reconnaissance des super-héros et à l’écoute du consommateur qui demandait une alliance, nous en avons eu l’opportunité et nous en avons profité”, a expliqué Alma Italia, porte-parole de Panam.

Bien qu’au début, nous ne verrons que Spider-Man, Thor, Hulk et Iron Man, vous pouvez faire savoir à Panam quel héros MCU vous aimeriez voir dans ses chaussures de tennis en utilisant le hashtag #MarvelPANAM.

