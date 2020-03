Panthéon: AMC Greenlights Drame d’animation avec commande en deux saisons

Selon Variety, AMC a pris une commande de deux saisons pour le drame de science-fiction animé Panthéon, basé sur une série de nouvelles de Ken Liu sur Uploaded Intelligence, alias, la conscience humaine téléchargée sur le cloud. La série d’une heure du créateur Craig Silverstein deviendra la première émission animée qu’AMC ait jamais éclairée.

La première saison contiendra huit épisodes tout en se concentrant sur le personnage de Maddie, un adolescent victime d’intimidation qui reçoit une aide mystérieuse de quelqu’un en ligne. L’étranger se révèle bientôt être son père récemment décédé, David, dont la conscience a été téléchargée sur le nuage à la suite d’une analyse cérébrale destructrice expérimentale. David est le premier d’un nouveau genre d’être: une «Intelligence téléchargée» ou une «UI», mais il ne sera pas le dernier, alors qu’une conspiration mondiale se déroule qui menace de déclencher un nouveau type de guerre mondiale.

“Panthéon est une série divertissante et provocante sur les relations personnelles et ce qui leur arrive lorsque la frontière de la vie est retirée de la condition humaine”, a déclaré Sarah Barnett, présidente d’AMC Networks Entertainment Group et d’AMC Studios. “Et nous cherchons à repousser d’autres limites ici aussi, en réalisant un drame animé qui vise à être tout aussi émouvant, immersif et viscéral que n’importe quelle série scénarisée premium en direct. Nous avons la chance d’avoir des sources incroyables de Ken Liu, l’un des écrivains de science-fiction les plus célèbres au travail aujourd’hui, et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Craig Silverstein. Ces deux écrivains savent comment tisser l’intime et l’épopée dans un conte puissant. »

Silverstein (Tour: les espions de Washington, Nikita) écrira et servira de showrunner sur la série. Liu agira en tant que producteur consultant pour la production d’AMC Studios. Mésange noire (Big Mouth, Bénis les chapeaux) fournira l’animation du spectacle.

