Paola Rojas est durement critiquée, ils disent qu’elle a menti sur le Coronavirus

Les réseaux sociaux attaquent la journaliste Paola Rojas, ceci après avoir lancé un reportage sur le coronavirus qui a ensuite été démenti par la même personne qu’elle a elle-même libérée de la source.

Les internautes ont accusé la journaliste de chercher à semer la panique et à diffuser FakeNews dans son journal télévisé, il y a même ceux qui se moquent en soulignant qu’elle pourrait lancer une enquête dans laquelle la Frida sofia de l’école Rebsamen, dont on a découvert par la suite qu’elle n’existait pas, a le coronavirus.

Paola a partagé qu’il y avait neuf cas confirmés de coronavirus à l’hôpital ABC et que la personne en charge du programme de la maladie à l’hôpital, le docteur Paco Moreno, lui avait donné les informations.

Très bientôt, avec une enquête de Carlos Loret, des informations de Paola Rojas et une analyse de Ricardo Alemán, un rapport sera publié confirmant que La Niña Frida Sofía a un coronavirus et le gouvernement AMLO l’a caché.

– Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx)

14 mars 2020

Le responsable du programme des coronavirus de l’hôpital ABC affirme qu’il y a neuf cas confirmés dans ledit centre médical. #Interview avec @ DrPacoMoreno1, Rojas a partagé.

Après la publication de la nouvelle, c’est le même médecin sur Twitter qui a nié le journaliste, soulignant qu’il n’y a qu’un seul cas vérifié à l’hôpital.

Je vois que le menteur Paola Rojas est une tendance au Mexique. Qu’attendiez-vous d’une nièce de Felipe Calderón? Ils sont tout aussi misérables et irresponsables. pic.twitter.com/b3mdlynK0E

– Le Chairo de Chairos Comunista ☭ (@ChairoMexicano)

14 mars 2020

Le médecin, en plus de nier ce point, a souligné que le responsable du suivi des personnes susceptibles d’être infectées est l’INDRE et non l’hôpital.

Je vois que pour «discréditer» Paola Rojas, ils ont mis des tweets et des allusions à la question de Zague.

Pas une semaine ne s’est écoulée depuis la marche et la grève et ils ont déjà oublié le problème de la violence de genre. Asca.

– La Mala (@LaMalaC)

14 mars 2020

Il y a 9 tests positifs pour # COVID2019 à ABC Medical Center. Ces tests vont à l’INDRE pour les valider, 8 de ces patients sont à domicile car ils ne répondent pas aux critères d’hospitalisation.

– Dr Francisco Moreno Sánchez (@ DrPacoMoreno1)

14 mars 2020

Les réseaux sociaux critiquent durement Paola Rojas, mais il y a aussi ceux qui la défendent et lui reprochent d’utiliser le cas de son ex-mari Zague pour discréditer la journaliste.

