“Papa américain!”, “Il fait toujours beau à Philadelphie”, “Le monde selon Jeff Goldblum”, etc. – / Film

Rob McElhenney dit qu’il fera Il fait toujours beau à Philadelphie pour toujours

Le monde selon Jeff Goldblum reçoit de bonnes nouvelles de Disney +

Père américain! sera resté

Et plus

Tout d’abord, TBS a commandé deux autres saisons de Seth MacFarlaneSérie animée Père américain!. C’est l’une des comédies les mieux notées du câble, atteignant une audience de près de 18 millions de téléspectateurs en comptant toutes les plateformes TBS.

Au cours de la prochaine saison, la série célébrera ses 300e épisodes, un jalon qui n’a été atteint que par quelques émissions d’animation pour adultes. Co-créateur et showrunner Matt Weitzman m’a dit:

«Après ces deux prochaines saisons, nous aurons plus de 300 épisodes. Prouvant ainsi que quel que soit papa américain! manque de qualité, nous compensons en quantité. »

Co-showrunner Brian Boyle », a ajouté:« Alors, il est possible d’être récupéré pendant deux ans! Faire le show pour TBS a été un rêve car ils sont facilement satisfaits des meilleurs! »

Si vous avez hâte de voir enfin la série de bandes dessinées Locke & Key adapté à la télévision, alors vous voudrez découvrir cette nouvelle featurette en regardant comment les showrunners Carlton Cuse et Meredith Averill apportent le spectacle à Netflix. Ils sont rejoints par des cocréateurs de bandes dessinées Joe Hill et Gabriel Rodriquez, donnant un aperçu de leur collaboration avec Netflix avant l’arrivée de l’émission 7 février.

Jeff Goldblum a exploré diverses facettes de la culture à travers le monde avec la série Disney + Le monde selon Jeff Goldblumet il le fera pour une autre saison. Disney a officiellement commandé une deuxième saison de l’émission à National Geographic avant la finale de la première saison le 24 janvier.

Courtney Monroe, présidente de National Geographic Global Television Networks, a déclaré:

«La véritable curiosité de Jeff dans le monde fait de lui un candidat naturel pour la marque National Geographic. Il y a quelque chose de spécial et d’intangible chez Jeff et sa fascination pour le monde est contagieuse. Nous sommes ravis de pouvoir partager son humour et sa sensibilité à un public plus large sur Disney +. “

Si vous aimez obtenir de nouveaux épisodes de Il fait toujours beau à Philadelphie, vous serez heureux de savoir que ce créateur et co-vedette Rob McElhenney n’a pas l’intention de s’arrêter. S’exprimant lors de la tournée de presse de la Television Critics Association à l’appui de sa prochaine série Apple TV + Mythic Quest: Raven’s Banquet, le producteur exécutif de la série comique FXX a déclaré (via Deadline):

«Il nous faut environ cinq mois pour faire une saison de Sunny. Nous avons sculpté cette période de notre vie. Nous allons continuer à le faire pour toujours si les gens continuent de regarder. “

Le spectacle entame sa 14e saison l’automne dernier, et une 15e saison est déjà en route. En plus de cela, Deadline a appris que FX parlait déjà au gang de commander encore plus de saisons. Étant donné que la série a des fans fidèles qui regardent depuis près de 15 ans, nous imaginons qu’ils continueront à regarder aussi longtemps que FX leur permettra de continuer à créer de nouveaux épisodes.

Enfin, la série de comédies sur les mauvaises herbes de HBO Maintenance élevée revient pour une quatrième saison en février, et la première bande-annonce est arrivée. Voici le synopsis officiel de la nouvelle saison:

Avec un nouvel ami à ses côtés, The Guy rencontre une variété de clients dont les vies, les emplois, les identités et les circonstances disparates révèlent le lien humain que nous recherchons tous. Se déroulant au cours d’une année, cette saison se concentre sur les cycles de renouvellement, les réseaux de connexions humaines et l’enracinement dans l’écosystème en constante évolution de New York.

