Papa embauche Jason Voorhees pour aller chercher son fils à l’école

Jason Voorhees de vendredi 13 la célébrité peut ne pas sembler être le genre de gars que vous voudriez près de vos enfants, mais dans une nouvelle vidéo partagée par SWNS, nous voyons le légendaire tueur en série rendre une visite amicale à un garçon chanceux pour son anniversaire.

Selon la description de la vidéo, le père Sam Murphy a organisé cette réunion comme un régal pour son fils Carter, qui souffre de TDAH. Sam aurait demandé à Carter ce qu’il voulait pour sa journée spéciale, et on lui a dit que son seul souhait était de rencontrer le meurtrier masqué par le hockey.

Effectivement, bien que Sam ait prévenu son fils que ce serait difficile à arranger, Carter a trouvé l’infâme M. Voorhees qui l’attendait devant les portes de l’école. Vous pouvez regarder la courte vidéo ci-dessus, dans laquelle Jason et un Carter souriant sont vus rentrer chez eux main dans la main.

Cela fait presque quatre décennies maintenant depuis le premier vendredi 13 salles de cinéma, et il semble que la populaire franchise slasher trouve toujours de jeunes fans. Néanmoins, cela fait également plus de dix ans qu’un nouveau film de Jason est sorti, et compte tenu de tout le désordre juridique qui entoure actuellement la propriété, il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’un autre film ne soit annoncé.

Selon des rapports récents, la bataille juridique entre le scénariste Victor Miller et le réalisateur Sean S. Cunningham se déroulera devant le tribunal plus tard ce mois-ci, à ce moment-là, nous espérons avoir une meilleure idée de la durée de ce différend. .

En attendant, le vendredi 13 La franchise est dans les limbes, mais tant que Jason Voorhees reste l’une des plus grandes figures de la culture pop du cinéma slasher, les fans ont encore des raisons d’espérer qu’il brandira un jour sa machette de marque.