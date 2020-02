Papa impressionne le souhait d’anniversaire de son fils en engageant Jason Voorhees pour le ramasser de l’école

Certains enfants rêvent de rencontrer le Père Noël ou leur lutteur professionnel préféré, mais le fils de Sam Murphy, Carter, avait un souhait un peu différent pour son anniversaire cette année. Et quand Carter lui a dit que ce qu’il voulait le plus pour son anniversaire était de rencontrer Jason Voorhees, papa l’a fait.

Tel que rapporté par GeorgeTakei.com, Sam a embauché un artiste d’effets spéciaux local pour jouer le rôle de Jason Voorhees et l’a chargé de ramasser Carter à l’école le jour de son anniversaire. Heureusement, Sam était là pour prendre des photos et même documenter l’expérience avec une vidéo.

Sam a déclaré au site: «Ce fut une expérience assez agréable. Il marchait dans la rue en tenant la main de Jason. Il a des problèmes de toucher, il ne me tiendra pas la main. Carter ne s’est pas tue à ce sujet. Jason lui a donné un t-shirt et il ne l’a plus retiré depuis. Je ne peux pas le laver. Carter était tellement excité qu’il n’a cessé d’en parler depuis. “

Si ce n’est pas la meilleure façon de terminer votre semaine et de vous diriger vers le week-end avec le sourire aux lèvres, je ne sais pas ce que c’est. Découvrez la vidéo et les photos de Sam Murphy ci-dessous.

Votre déménagement, Freddy.