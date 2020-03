Paperchase Films & FANDOM partenaire de Superman contre le podcast KKK

Paperchase Films s’associe à FANDOM pour Superman vs le podcast KKK

PaperChase Films de Dillon D. Jordan et le service d’hébergement de wiki FANDOM ont annoncé leur partenariat pour le lancement d’un podcast en série intitulé Superman contre le KKK, basé sur les émissions originales de l’emblématique Superman émission de radio.

Le podcast, basé sur le livre de Rick Bowers du même nom, raconte l’histoire vraie de Stetson Kennedy, un homme qui s’est courageusement infiltré pour infiltrer le KKK en 1946. Dans une alliance remarquable, M. Kennedy, l’Anti -Defamation League et les producteurs du Superman émission de radio a uni ses forces pour dénoncer la folie cultuelle du KKK, nuisant gravement à leur influence.

Ruth Cornet, responsable du développement pour FANDOM, le producteur superviseur Max Dionne et le vice-président senior de la programmation Michael Chiang sont attachés à la production exécutive du projet tandis que Cornet, qui a travaillé comme journaliste pour AMC Theatres, NBC Universal, IGN, In Contention, et plus , sera l’hôte. Le comédien Ed Greer co-animera le projet.

“Cette histoire est un mélange incroyable de journalisme secret, d’activisme de marque et du pouvoir de la culture pop pour changer le monde”, a déclaré Cornet. «Nous vivons à une époque où les fans s’identifient par les choses qu’ils aiment, il y a donc un pouvoir incroyable à exploiter cette passion pour avoir un impact.»

“Nous sommes ravis de sérialiser Superman contre le KKK dans un format qui rappelle les jours de la fiction radiophonique », a déclaré Jordan. “L’équipe FANDOM apporte une énorme quantité de connaissances et de talents au projet, et nous sommes sûrs que les résultats seront fantastiques. Il y a quelque chose de puissant ici: une leçon opportune sur les dangers du racisme systémique – une question que le public moderne trouvera certainement convaincante. “

PaperChase développe également actuellement une adaptation animée du roman, qui sera produite par Adi Shankar, le plus connu en tant que showrunner et producteur exécutif sur l’adaptation acclamée Netflix de la franchise de jeux vidéo à succès. Castlevania. PaperChase produira le projet aux côtés de Shankar et Marc Rosen (Sense8), tandis que Vikram Salgaocar est destiné à la production exécutive.