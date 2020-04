Papy meurt d’un coronavirus parce que son petit-fils a sauté la quarantaine pour faire la fête

Luis María Suárez, un homme de 71 ans, est l’une des nombreuses vies perdues à cause du coronavirus. Malheureusement, et pour sa malchance, attraper la maladie n’était pas sa faute, mais l’irresponsabilité de plusieurs de ses proches, principalement son petit-fils.

Malgré le fait qu’un appel officiel ait été lancé, partout dans le monde, pour rester chez soi dans le seul but de protéger notre santé, il y a aujourd’hui des milliers de personnes qui enfreignent les règles, ignorant qu’elles mettent non seulement leur santé en danger. propre vie, mais de ceux qui les entourent.

Eric Luciano Torales, le petit-fils de Luis María Suárez, a préféré assister à la fête de quinze ans de son cousin aux États-Unis plutôt que de rester à la maison, même s’il existait déjà des alertes officielles sur COVID-19.

Quelques jours après son retour de son voyage dans sa ville natale en Argentine, son grand-père, qui souffrait de diabète et d’hypertension, a commencé à montrer des symptômes graves de la maladie, et après avoir été testé et positif, Eric savait que était le coupable.

Malheureusement, trois jours après avoir confirmé qu’il avait été infecté, Luis María a subi un arrêt respiratoire qui a entraîné sa mort.

“Tout aurait pu être évité, mais ils ont décidé de rompre la quarantaine en organisant une simple fête.” – Ils ont commenté sur les réseaux sociaux, après que l’histoire soit devenue virale.

Eric a été attaqué par des milliers d’utilisateurs des réseaux sociaux, qui lui reprochent directement la mort de son grand-père. Ses remords sont si nombreux qu’Eric a choisi de fermer ses réseaux pour éviter d’être à nouveau attaqué.

Face à cette situation, les invités du parti ont commencé à effectuer des tests et aujourd’hui 26 d’entre eux ont été testés positifs pour COVID-19, mettant en danger la vie de ceux qui vivent avec eux.

Nous regrettons que les gens doivent subir les conséquences de ce virus à cause des autres qui agissent de manière irresponsable, ne se souciant que de leur plaisir.

S’il vous plaît, si vous êtes l’une des personnes autorisées à travailler à domicile, faites-le, restez à la maison; Il empêche la contagion d’être plus élevée afin que les hôpitaux et les équipes médicales ne s’effondrent pas.

