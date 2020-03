Paquita Salas publiera ses mémoires le 2 avril

S’il y a un représentant connu dans les médias audiovisuels, c’est Paquita Salas. Depuis ses débuts avec le producteur Paco Cerdeña jusqu’à son moment actuel avec une agence de représentation plus “gourmande”, les téléspectateurs de Netflix ont pu assister aux moments les plus spéciaux de sa vie, Mais maintenant, l’univers se développe beaucoup plus.

Paquita Salas publie ses mémoires

Javier Ambrossi et Javier Calvo, créateurs de fiction du même nom que le personnage, Ils ont écrit dans un livre les mémoires du représentant, qui sera intitulé “Survivor” dans lequel les fans de la série pourront découvrir certains aspects qui n’ont pas été touchés dans les épisodes.

Que peut-on lire dans le livre?

Comme écrit dans le synopsis du livre “Je suis Paquita Salas, l’original, et c’est pourquoi j’ai pensé qu’il était temps pour les gens de connaître mon histoire dans son intégralité. Non censuré. Nu. Parce que beaucoup a été dit d’actrices, de réalisatrices, de présentatrices et de mannequins. Mais il est temps de montrer qui est derrière tout ce monde de glamour et de lumière. Les gens ne cessent de se demander Faits clés sur ma vie et la gestion de PS, tels que la découverte de Macarena, comment j’ai rencontré Paco Cerdeña ou la raison de certaines inimitiés que j’ai souvent mentionnées. Les gens veulent savoir tout cela et j’ai décidé que le moment était venu de lever le rideau et de leur montrer ce qui se passe dans les coulisses. “

Dans un roman qui sera publié le 2 avril, Paquita Salas Elle comptera des souvenirs d’enfance à Navarrete aux débuts professionnels à Barcelone dans les années 80, ou le défi de démarrer une agence conçue pour rassembler les grandes actrices 360º de notre pays. Elle parlera sans crainte ni honte de ses grands succès et de ses échecs, du célèbre qu’elle a rencontré et aussi de ceux qui l’ont déçue. Toujours avec un sens de l’humour et une façon unique de voir la vie, elle partage également ses recettes préférées, son annuaire téléphonique et même les courriels dans son dossier Spam.

