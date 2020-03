Par Covid-19, le CDMX prolonge la période de paiement du mandat

Mexico.- Suspension des cours à éviter La propagation du coronavirus est une mesure d’isolement sanitaire qui peut être problématique quand il y a des enfants et des adolescents à la maison.

Ne pas sortir et ne pas maintenir une communication directe avec le monde extérieur peut provoquer de l’anxiété et du stress. ne pas être utilisé pour le confinement.

Pour cette raison, le psychologue Horacio Rodríguez Montalvo suggère quelques conseils qui peuvent aider pour faire face à la pandémie avec les enfants et profiter au maximum du temps passé à la maison.

Le Dr Rodríguez a commenté exclusivement pour les microphones Siete24.mx que l’un des grands Les erreurs de ne pas avoir de routine ou de liste de tâches quotidiennes obligent les gens à passer plus de temps devant la télévision et le moment viendra où les gens seront fatigués de la course des taureaux et voudront sortirCependant, dans cette éventualité, ce n’est pas une option.

«La famille doit préparer avec les enfants une liste des activités en attente. Par exemple, le matin, vous pouvez passer deux heures à faire les devoirs que les enseignants envoient de l’école, une heure pour lire un livre et une heure pour faire de l’exercice à la maison “, a expliqué le spécialiste.

La technologie, les réseaux sociaux et Internet sont nos meilleurs alliés dans cet isolement mais Ils peuvent aussi être nos pires ennemis si nous ne parvenons pas à un équilibre.

“L’une des erreurs que les parents font beaucoup avec les adolescents est de tout permettre, dans ce cas, la socialisation via Facebook, WhatsApp, Tik Tok et d’autres plateformes devient permanente pendant la journée”, a-t-il expliqué.

Il est également important de nous faire sentir que dans notre famille nous avons tous un rôle que personne ne peut l’approvisionnement est la clé de la vie familiale, et plus en période de quarantaine.

Lorsqu’un jeune se sent valorisé et identifié dans sa dynamique familiale, il parvient à accroître son estime de soi et à Cela favorise leur capacité à se rapporter au monde, bien sûr quand nous pouvons y aller.

Horacio Rodríguez Il a dit que pendant l’étape de la distance saine, il est facile pour les gens de le confondre avec un temps de repos.

“Il est naturel que si vous êtes en pyjama toute la journée, vous vous sentiez détendu et paresseux car auparavant vous cela avec les vacances. Il est nécessaire de maintenir les horaires et les routines d’hygiène, de nourriture et de sommeil et ceux des enfants comme normaux pour augmenter la productivité et faciliter l’adaptation au retour aux activités normales, alors qu’ils passent l’urgence pandémique Covid-19.

