Par un coronavirus, une célèbre statue au Brésil s’illumine avec les drapeaux des pays touchés

La célèbre statue de Christ rédempteur, une référence importante de la Ville de Janeiro Il a voulu montrer sa solidarité en s’allumant avec les 166 drapeaux des pays touchés par le coronavirus.

Le monument représente l’image de la foi lorsque la figure d’un christ à bras ouverts, montrant la ville de Rio de Janeiro, Brésil, le Christ Rédempteur ou aussi appelé le Christ de la Corcovado nom qui donne également le sommet de la colline sur laquelle il s’appuie.

L’une des plus grandes statues du monde et d’une grande signification religieux lui a envoyé un message au monde en ces temps difficiles.

166 drapeaux de différentes nations ont été éclairés mercredi dernier en envoyant un message de foi, d’espoir et de solidarité à tous ceux qui sont touchés par la nouvelle pandémie.

Ils ont été projetés dans un acte religieux sans audience pour prier pour tous les malades dans le sanctuaire du Christ Rédempteur.

Un appel également du foi catholique qui cherche à sensibiliser et à responsabiliser un virus qui a généré au moins 9 000 décès dans le monde.

Après cette action émotionnelle, le invitation Il n’a pas non plus attendu longtemps pour se rapprocher de Dieu, avec la projection du message “prions ensemble”, dans toutes les langues pour que tous les fidèles et les croyants unissent leur foi dans la lutte contre pandémie.

L’événement dans l’une des attractions touristiques les plus emblématiques de Le Brésil Il était dirigé par l’évêque de Rio de JaneiroLe cardinal Orani Joao Tempesta.

Le symbole le plus représentatif de Le Brésil Il a également fermé ses portes mardi à la visite des touristes et des habitants en raison de l’avancée du coronavirus dans ce pays.

