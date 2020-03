Paradise PD obtiendra-t-il une saison 3? Les fans de Netflix pourraient avoir une longue attente après la date de sortie de la saison 2 – HITC

Paradise PD vient de revenir sur Netflix pour sa deuxième saison très attendue, mais quelle chance a-t-il d’obtenir une troisième saison?

Bien que Netflix soit surtout connu pour la création de séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, il y a toujours eu de la place pour plus d’émissions de télévision «là-bas».

Des animations telles que Big Mouth et Bojack Horseman le montrent parfaitement et maintenant, une troisième série d’animation est revenue sur Netflix pour une toute nouvelle saison.

Ce spectacle est Paradise PD, créé par Waco O’Guin et Roger Black, mais même si le nouveau lot d’épisodes sorti le 6 mars 2020, les fans en demandent déjà plus.

La question est, est-ce que Paradise PD aura une deuxième saison?

Paradise PD revient pour la saison 2

Après la saison 1 de Paradise PD sortie le 31 août 2018, il a fallu 18 mois pour que la saison 2 arrive, mais le 6 mars, le deuxième lot d’épisodes tant attendu est sorti.

La nouvelle saison continue le voyage du service de police de Paradise et de ses agents incompétents et inappropriés.

Ce qui excitera encore plus les fans, cependant, est le septième épisode de la nouvelle saison qui incorpore quelque chose des co-créateurs Waco O’Guin et Roger Black.

Y aura-t-il une troisième saison de Paradise PD?

Au moment de la rédaction, le 6 mars 2020, il n’est pas confirmé si Paradise PD reviendra ou non pour une troisième saison.

Dans la plupart des cas, Netflix prend au moins 28 jours pour décider de renouveler ou non une émission et parfois ce processus peut être encore plus long.

Si le spectacle est renouvelé, les fans auront probablement une longue attente pour plus d’épisodes comme nous l’avons mentionné, il a fallu 18 mois pour que la saison 2 arrive après la première sortie de la saison 1.

Les fans en veulent certainement plus

Même si la nouvelle série n’est sortie que le 6 mars, les fans n’ont pas perdu de temps pour se frayer un chemin à travers les huit nouveaux épisodes et en demandent maintenant plus!

Un fan sur Twitter a commenté: “J’ai déjà regardé tous les épisodes disponibles.”

Alors qu’un autre a exigé: “Maintenant, faites immédiatement la saison 3.”

Et enfin, ce fan a déclaré: «J’ai regardé les deux saisons, j’ai adoré! Je ne peux pas attendre plus. “

Il est clair que parmi les fans de la série, il y en a plus. La question est de savoir si la comédie audacieuse et audacieuse peut attirer suffisamment de téléspectateurs pour soutenir une troisième saison.

La saison 2 de Paradise PD est disponible en streaming maintenant après sa sortie sur Netflix le 6 mars 2020.

