‘Paradise PD’ Saison 2 arrive sur Netflix en mars 2020

Le succès animé des créateurs de Brickleberry, Paradise PD, a été annoncé pour une deuxième saison en octobre 2018. Après une longue attente, nous avons enfin une date de sortie pour Paradise PD saison 2.

Netflix a rapidement élargi sa gamme de spectacles animés en 2018, probablement après le trou qui a été laissé l’année dernière grâce à la démission de Fox de Netflix.

Paradise PD est venu à Netflix dans le cadre d’une nouvelle vague de spectacles de comédie animée qui comprend de nouvelles saisons de Bojack Horseman, la troisième saison de F à venir pour Family et de nouveaux titres comme Big Mouth et Disenchantment.

En plus de sa popularité, plusieurs clips de la série sont également devenus viraux. Les segments populaires où les gestionnaires d’appels répondent aux appels 9-1-1 ridicules ont été un favori des fans sur les réseaux sociaux.

En février 2020, nous avons appris que La saison 2 de Paradise PD sortira sur Netflix dans le monde le 6 mars 2020.

La saison 2 emmène vos boulettes de dong à la discothèque le 6 mars, uniquement sur @Netflix. pic.twitter.com/ohQnYHesdf

– Paradise PD (@ParadisePD) 7 février 2020

À quoi s’attendre de Paradise PD saison 2

10 épisodes devraient constituer la deuxième saison de Paradise PD et 10 autres confirmés sont également en route. Les scripts ont été achevés en août 2019 pour 20 nouveaux épisodes.

Les lectures de tableaux pour la deuxième série ont eu lieu dès février 2019.

La première saison s’est terminée avec un épisode de Noël avec Kevin extirper un traître. Nous n’avons aucune information sur l’histoire concernant la deuxième saison.

Bien que la liste des acteurs n’ait pas encore été mise à jour pour la saison 2 de Paradise PD, nous connaissons d’autres talents achetés à bord. Marrisa Fonte et Eric Wolford ont rejoint la série en tant qu’animateurs et Holly Williams et Thomas Perkins ont également rejoint le département d’animation.

Si vous recherchez plus d’émissions animées à venir sur Netflix, consultez notre guide et regardez où se situe Paradise PD dans nos meilleures émissions animées Netflix Original.