‘Paradise PD’ Saison 3: Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

Ils sont venus, ils ont vu et ils ont donné des coups de pied dans le cul, Paradise PD était toujours aussi fou que jamais pour sa deuxième saison. Après une autre saison d’aventures hilarante et bizarre, les fans demandent déjà si Paradise PD reviendra pour une troisième saison. Découvrons-le.

Paradise PD est une série de comédies animées pour adultes de Netflix Original créée par Waco O’Guin et Roger Black. Produit par Bento Box Entertainment, le studio est bien connu pour sa production de Bob’s Burgers et Brickleberry.

Paradise PD Season 3 Netflix Renewal Status

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 10/03/2020)

Au moment de l’écriture, Paradise PD venait juste de revenir pour sa deuxième saison sur Netflix. Nous nous attendons à recevoir des nouvelles de renouvellement au cours des prochains mois.

En toute honnêteté, ce fut une énorme surprise que la série soit renouvelée pour une deuxième saison, il sera donc intéressant de voir dans quelle direction Netflix ira ensuite. Comme

L’émission peut être décrite comme «Family Guy on drug», grâce à toutes les bouffonneries folles et complètement aléatoires et les blagues parsemées tout au long de chaque épisode.

La série a évidemment un fan qui suit, donc pour leur espoir, nous verrons bientôt un renouvellement.

La série a-t-elle besoin d’une troisième saison?

Dans la finale culminante, le Paradise PD a décroché le pivot d’attelage, et Dobby s’est sacrifié héroïquement en écrasant l’hélico du chef Crawford dans la bombe nucléaire.

Malheureusement pour nos héros, le Kingpin a eu un deuxième Nuke, qui a explosé avec succès au Paradis. L’explosion nucléaire a cuit la pizza géante du plat profond du Kingpin et tué les habitants du paradis dans le processus?

Peut-être pas, dans les dernières secondes de la saison, il a été dit que ce n’était pas la fin du Paradise PD.

La série a-t-elle besoin d’une troisième saison? Oui, pourquoi pas!

Comment les fans ont-ils réagi à la deuxième saison de Paradise PD?

Il suffit de dire que la deuxième saison de Paradise PD, plus grosse, plus audacieuse et plus folle, a fonctionné pour de nombreux fans.

Je viens de bing toute la saison 2 de #ParadisePD aujourd’hui.

Les choses que j’en retire:

-Big Ball Energy.

-Brooklyn Nine Nine est amusant à déchirer.

-Brickleberry était aussi drôle que je me souvienne. J’ai apprécié le crossover.

-Kevin Sucks Day devrait être une fête nationale.

-Besoin de la saison 3 maintenant !!!! # Netflix pic.twitter.com/FpzTIcBuuV

– Hunter (Serge) (@ hcbrockmann97) 7 mars 2020

était déprimé aujourd’hui, mais Paradise PD m’a fait pisser mon pantalon pic.twitter.com/so01YppK45

– trin🥶 (@ ocgirl_tr1n) 9 mars 2020

Je regarde donc Paradise PD @ParadisePD et j’étais curieux de savoir quel était le verset de la Bible sur le panneau de l’église 😂🥴 pic.twitter.com/j4rpTgME9k

– miel hentai (@malaynap) 9 mars 2020

Date de sortie de Netflix pour Paradise PD Season 3

Le temps entre la première et la deuxième saison était d’un peu plus de 17 mois.

Si une troisième saison devait suivre, elle arriverait sur Netflix en août 2021.

Netflix n’a pas toujours un calendrier de sortie clair pour certains des originaux, nous nous attendons donc à voir Paradise PD arriver à l’été 2021.

Voulez-vous voir une autre saison de Paradise PD sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!