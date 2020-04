Parakeets rejoint l’initiative Peace & Sports

Puebla, – Face à la pandémie dérivée de COVID-19, Pericos de Puebla lève la carte blanche de la coopération et de l’unité par le sport.

Cela pourrait vous intéresser Concacaf suspend la Société des Nations

“Nous sommes sûrs que nous pourrons ainsi inspirer la solidarité et l’espoir nécessaires pour surmonter le moment d’incertitude que traverse notre pays, nous nous joignons à cette mobilisation mondiale et massive que différents leaders d’opinion, personnalités publiques et grand public” ils nourrissent des messages d’encouragement et d’optimisme à travers les réseaux sociaux », indique le bulletin de l’organisation de Puebla.

Et #CuandoEstoSeAcabe, @ElNidoVerde attendra chacun de vous

N’oubliez pas d’être # SiempreCívicos et suivez #PreventionMeasures pour éviter la propagation de #COVID ー 19 # QuédateEnHome #VolaremosAlto pic.twitter.com/GTcF8pvDEr

– Pericos de Puebla (@Pericos_Oficial) 28 mars 2020

Pericos de Puebla réitère son engagement envers la diffusion des valeurs par le sport et la promotion d’initiatives axées sur l’union et la solidarité, à travers des efforts tels que #Whitecard.

HLG

À ne pas manquer La FIFA autorise les moins de 24 ans pour le JO

Seven24.mx

Le post Pericos rejoint l’initiative Peace & Sports est apparu en premier sur Siete24.