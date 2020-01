Paramount aurait développé un film «Transformers: Beast Wars»

Dans le sillage de Bumblebee, Deadline rapporte ce soir que Paramount travaille sur * deux * nouveaux Transformers films, dont l’un aurait rapporté Beast Wars au grand écran!

Le site rapporte qu’un des films sera écrit par Joby Harold (Army of the Dead) et l’autre par James Vanderbilt (Murder Mystery), ce dernier étant le projet Beast Wars.

Le film viserait naturellement à adapter les scénarios de la franchise Transformers: Beast Wars, qui comprend des jeux vidéo, des bandes dessinées et une série télévisée animée.

Comme le note Deadline, les personnages de Beast Wars “sont des robots qui se transforment en animaux robotiques comme Cheetor (Cheetah), Optimus Primal (Gorilla), Rhinox (Rhinoceros) et plus”.