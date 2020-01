Paramount embauche des scénaristes pour deux nouveaux films Transformers

Après quatre live-action Transformers les films et les retombées / prequel, Bourdon, Paramount est loin d’être terminée avec la franchise. Selon The Hollywood Reporter, Paramount développe déjà deux nouveaux Transformers films. Les scénaristes Joby Harold et James Vanderbilt sont signés pour gérer les scripts. Cependant, un ou plusieurs administrateurs n’ont pas encore été nommés. Harold et Vanderbilt écriront chacun l’un des films, qui seront en développement simultané.

Avant son affectation, Harold a coécrit le film de Zack Snyder Armée des morts film pour Netflix. Vanderbilt a également notamment écrit le script de Zodiaque, le thriller du réalisateur David Fincher.

On ne sait pas si le nouveau Transformers les films représentent une continuation des films réalisés par Michael Bay ou un redémarrage. le Bourdon La retombée était un départ notable dans le ton des films de Bay, et c’était aussi apparemment un redémarrage en douceur pour la franchise.

De plus, Hasbro Studios a précédemment montré un intérêt pour la création d’un univers cinématographique basé sur G.I. Joe, Visionnaires, ROM, et Micronautes. Vraisemblablement, un nouveau Transformers Le film pourrait également ouvrir plus d’opportunités aux crossovers Hasbro sur grand écran.

Que voulez-vous voir dans les deux nouveaux Transformers films? Transformez et déployez dans la section des commentaires ci-dessous!

