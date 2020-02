Paramount Holding A Quiet Place Fan Event Double Feature – / Film

Cela fait deux ans que Un endroit silencieux est devenu un coup d’horreur surprise. Mais beaucoup de choses se sont passées depuis lors (enfer, dans les mois depuis 2020) et il est facile d’oublier les détails de ce qui est arrivé à la famille Abbott dans la sensation d’horreur de 2018. Paramount vous donne donc la chance de revivre ces horreurs sans bruit avec un événement de fans de A Quiet Place qui montrera un double long métrage du premier film et du prochain A Quiet Place Part II dans certains théâtres du pays.

Paramount Pictures a annoncé qu’il offrira aux fans de A Quiet Place une chance de voir à la fois l’original et la suite consécutifs lors d’un événement de fans qui se tiendra mercredi, Le 18 mars. Les fans qui assisteront à cet événement pourront voir A Quiet Place Part II deux jours avant que la suite d’horreur très attendue n’arrive dans les salles.

Les billets pour la double fonctionnalité sont en vente aujourd’hui et peuvent être achetés ici ou à la billetterie des établissements participants. L’événement à double fonctionnalité commencera à 19 h, heure locale, dans les établissements participants, et la suite commencera à 21 h, heure locale. Cette double fonctionnalité sera présentée exclusivement dans les cinémas Dolby Cinema et Premium Grand Format uniquement. Les fans qui y assisteront recevront également une impression exclusive de collection 11 × 17, créée spécialement pour cet événement d’une nuit, jusqu’à épuisement des stocks.

Il n’y a vraiment pas grand-chose à retenir du premier A Quiet Place – John Krasinski fait taire beaucoup ses enfants, Emily Blunt est enceinte, Emily Blunt marche sur un clou – mais il s’agit davantage de l’humeur intense de l’ensemble, qui transforme la public dans les participants (tout aussi silencieux) du film. Avec Krasinski derrière la caméra, je suis sûr que A Quiet Place Part II sera en mesure de reproduire ce sentiment, mais une double fonctionnalité des deux films ressemble à un niveau de stress très élevé à maintenir pendant quatre heures.

En plus de Krasinski derrière la caméra, A Quiet Place Part II ramène Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe, avec les nouveaux venus Cillian Murphy et Djimon Hounsou.

Voici le synopsis de A Quiet Place Part II:

Dans A QUIET PLACE PART II, ​​à la suite des événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit maintenant faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit sa lutte pour la survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

