Paramount lance le vendredi 13 juillet le Blu-ray Steelbook du 40e anniversaire en mai

Pas de nouveaux films sous le vendredi 13 parapluie peut être fait jusqu’à ce que la situation juridique actuelle soit clarifiée et réglée, mais cela ne signifie pas que Paramount ne célèbre pas le 40e anniversaire de son classique slasher cette année. Comment célèbrent-ils, demandez-vous?

Pour commencer, Paramount sort le film original sur Steelbook Blu-ray + Digital du 40e anniversaire en édition limitée, Amazon répertoriant actuellement un 5 mai 2020 date de sortie.

Le disque Blu-ray de la version Uncut, qui se trouve à l’intérieur de l’emballage du Steelbook, qui présente vendredi le poster classique du 13e sur le devant, sera logé.

«Avec l’ajout de séquences non classées et de fonctionnalités spéciales perspicaces, plongez plus profondément dans le film qui a donné naissance à onze suites et au méchant imparable du genre, Jason Voorhees. Un nouveau propriétaire et plusieurs jeunes conseillers se réunissent pour rouvrir le camp Crystal Lake, où un jeune garçon s’est noyé et plusieurs meurtres violents ont eu lieu des années plus tôt. Ils ont ignoré les avertissements des habitants que l’endroit a un sort de mort… et un à un, ils découvrent à quel point le vendredi 13 peut être malchanceux car ils sont traqués par un tueur violent. “

Le vendredi 13 de Sean Cunningham a été initialement publié le 9 mai 1980.