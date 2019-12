Paramount montre la version bébé tendre de «Sonic The Hedgehog»

Oui, la série créée par Jon Favreau pour Disney +, The Mandalorian, a été sur les lèvres de tous les fans de Star Wars ces derniers jours. Bien que ce soit l'une des meilleures choses que nous ayons vues récemment dans l'univers que George Lucas ait créé, Il a attiré l'attention pour une raison simple, Baby Yoda. Bien qu'il s'appelle en fait The Child, ce petit être vert a volé le cœur de tout le monde et il semble que Les esprits derrière Sonic the Hedgehog veulent le rendre compétitif.

Après toute la controverse avec la refonte du personnage – grâce à la mer de critiques qu'ils ont reçues de tous les fans du jeu vidéo sur les réseaux sociaux bénis – et le retard évident de sa première, il semble que Paramount recompose la route et parie à nouveau car ce film est l'une de ses cartes fortes pour l'année prochaine.

Pourquoi disons-nous cela? Très facile, car il y a quelques jours, ils ont partagé un nouvel aperçu du film avec le public japonais, où en plus de voir les images de la bande-annonce la plus récente, nous avons pu remarquer quelque chose de très curieux car en quelques secondes, nous pouvons voir la version bébé de Sonic.

Oui, sans blague. Comme la mignonne petite Star Wars, cette version du hérisson bleu volera sûrement quelques awwwww à tous les fans car c'est vraiment quelque chose d'extrêmement adorable. Nous savons que vous voulez voir le bébé Sonic en action, c'est pourquoi nous vous laissons ici l'avance japonaise et Nous vous recommandons de passer au deuxième 25 pour que vous ayez une bonne surprise:

En plus de la bande-annonce, ils ont également montré une nouvelle affiche très tendre (ou kawaii pour tous les japonais) où nous pouvons mieux et en détail observer ce Sonic qui cherche (ou du moins nous le pensons) à détrôner le cher Baby Yoda bien qu'il faille l'accepter, la chose est très proche.

Si vous voulez voir Baby Sonic ou sa version adulte, n'oubliez pas que le film sortira dans les salles du monde entier le 14 février, où nous verrons le retour de Jim Carrey dans les grandes productions hollywoodiennes en tant que méchant Dr. Ivo Robotnik Eggman. Découvrez la dernière bande-annonce de Sonic the Hedgehog ci-dessous: