Paramount Network renouvelle Yellowstone pour la quatrième saison

Avant sa troisième saison en avant-première cet été, Paramount Network s’associe à nouveau à Taylor Sheridan en tant que Yellowstone a été renouvelé pour un quatrième chapitre, dans le cadre d’un important accord de production et de développement que le créateur vient de signer avec ViacomCBS, selon Deadline.

La première saison du drame a totalisé en moyenne 5,1 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui en fait la nouvelle série câblée la plus regardée en 2018 et le deuxième rang de toutes les séries télévisées par câble pour l’année. (Achetez la première saison ici.) Avec Kevin Costner, acteur et acteur de renommée mondiale, Yellowstone est co-créé par le scénariste acclamé par la critique, Taylor Sheridan (Wind River, Contre vents et marées) et John Linson. L’impressionnante liste des acteurs comprend également Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham.

Dans Yellowstone, Costner incarne John Dutton, le patriarche de la famille qui contrôle le plus grand ranch contigu des États-Unis, sous l’attaque constante de ceux qu’il borde – les promoteurs immobiliers, une réserve indienne et le premier parc national des États-Unis. Il s’agit d’une étude intense d’un monde violent loin de l’examen des médias – où l’accaparement des terres rapporte des milliards aux développeurs et où les politiciens sont achetés et vendus par les plus grandes sociétés pétrolières et forestières du monde. Là où l’eau potable empoisonnée par la fracturation des puits et les meurtres non résolus n’est pas une nouveauté: ils sont la conséquence de la vie dans la nouvelle frontière. C’est le meilleur et le pire de l’Amérique vu à travers les yeux d’une famille qui représente les deux.

La série est la série scénarisée n ° 1 de l’été sur le câble et la télévision diffusée et était la série d’été 2019 la plus regardée sur le câble, en plus d’être l’émission la plus regardée de la chaîne. L’accord comprend également la première commande de la saison de Sheridan’s Maire de Kingstown, que le réseau a commandé en janvier et qui se déroule dans une petite ville du Michigan axée sur la famille McClusky, les courtiers pour les criminels, la police, les prisonniers et les politiciens.

Le drame original de Paramount Network est coproduit et cofinancé par 101 Studios. Producteurs exécutifs pour Yellowstone sont John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner et David C. Glasser.

Saison 2 de Yellowstone a débuté en juin dernier et a reçu des notes plus cohérentes et de bien meilleures critiques de la part des critiques et du public, la saison 3 devant être diffusée le 17 juin!

