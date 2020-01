Paramount Pictures prépare deux films Transformers

Il est très possible que l’une des franchises les plus battues de l’histoire récente du cinéma soit Transformers, et en grande partie grâce aux spectacles exagérés du réalisateur Michael Bay, qui après quatre films, a dit au revoir à la saga avec The Last Knight en 2017 Je vous remercie Mais alors Paramount a voulu rectifier le chemin des Transformateurs avec Bumblebee (2018) et, ni tard ni paresseux, Il semble que la société cherche à renouveler sa franchise et, dit-on … le fera “big time” avec deux nouveaux films.

Selon un rapport Variety, Paramount étend l’univers de Tranformers avec deux nouveaux films. Premièrement, il se développerait avec une histoire complètement renouvelée. Ce serait un redémarrage. Alors que l’autre pourrait être une sorte de spin-off de Bumblebee. Le rapport ne révèle pas de grands détails à ce sujet, mais oui, ils assurent que les deux scripts sont déjà en cours et qu’ils pourraient donner lieu à “construire plusieurs histoires au sein de la franchise”.

“Aucun réalisateur n’a été attaché à aucun des scripts et aussi les deux projets sont susceptibles d’avoir de nouveaux acteurs“Ils ont ajouté.

Dans des rumeurs distinctes, il est dit que le redémarrage de Tranformers pourrait être établi dans les années 80 avec Megatron comme méchant principal, a révélé We Got This Covered. Mais bien que cette histoire ne soit pas très accommodante, le service des fans serait présent si l’on considère que l’histoire pourrait être très inspirée par les Transformers des années 80.

Espérons que la nouvelle franchise Transformers ressemble plus à Bumblebee et beaucoup moins à Bay elle-même.

.