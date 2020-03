Paramount remonte la date de sortie du «Top Gun: Maverick» de Tom Cruise

Paramount a avancé la date de sortie du prochain film de Tom Cruise, Top Gun: Maverick.

Le film Top Gun original est peut-être l’un des films les plus emblématiques de Tom Cruise. Sorti en 1986, c’était le film le plus rentable de l’année et a contribué à cimenter Tom Cruise en tant que star majeure dans les années 1980. Pendant des années, une suite du Top Gun de Tom Cruise était en développement. Lorsque le film a finalement commencé à se rassembler, il devait initialement sortir le 12 juillet 2019 avant d’être retardé jusqu’au 2 mars 2020 avant d’être retardé une dernière fois jusqu’au 26 juin 2020. Mais maintenant, la date de sortie du film a, pour changer, remonté un peu.

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que Paramount repoussait la date de sortie de Top Cruise: Maverick de Tom Cruise du 26 au 24 juin de cette année. Bien que ce ne soit pas un changement énorme, cela donnera néanmoins à Top Gun: Maverick deux jours supplémentaires pour gagner de l’argent, ce qui sera sans aucun doute un été bondé. Seul le temps nous dira si les deux jours supplémentaires aideront le nouveau film de Paramount.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Allez-vous voir Top Gun: Maverick quelques jours plus tôt? Paramount aurait-il même dû se soucier de faire une suite au film de Tom Cruise? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du Top Gun de Tom Cruise: Maverick:

Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, poussant l’enveloppe en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement dans le grade qui le terrerait. Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif: “Rooster”, le fils du défunt ami de Maverick et le lieutenant Nick Bradshaw, officier d’interception radar, alias «Goose». Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, culminant dans une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter.

Réalisé par Joseph Kosinski à partir d’un scénario écrit par Peter Craig, Justin Marks, Ashley Edward Miller et Zack Stentz, Top Gun: Maverick stars Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman et Ed Harris.

Top Gun: Maverick sortira en salles le 24 juin 2020.

Source: Comicbook.com