Paramount repousse la date de sortie de Tom Clancy’s sans remords

La date limite annonce que Paramount Pictures a repoussé la date de sortie de Tom Clancy’s sans remords avec Michael B. Jordan (Panthère noire, Credo) au 2 octobre 2020. Le film devait initialement faire ses débuts le 18 septembre 2020. Sans remords va maintenant ouvrir contre le film de science-fiction dirigé par Universal Tom Hanks BIOS.

Jordan devrait jouer le rôle du héros de Clancy, John Clark, un personnage récurrent dans les romans de Clancy. Clark est un ancien Navy Seal devenu officier des opérations de la CIA. Au début, il était un personnage secondaire qui a aidé les missions de Jack Ryan, mais le roman Sans remords lui a fait la tête et a raconté son histoire d’origine passionnante, mais tragique. Dans le film, Clark cherche à se venger après que sa petite amie ait été tuée par un seigneur de la drogue de Baltimore.

Le film sera réalisé par Stefano Sollima (Sicario: Jour du Soldado) d’après un scénario adapté par Taylor Sheridan. Le casting comprend également Jamie Bell (Sauteur), Luke Mitchell (Angle mort), Cam Gigandet (La glace), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Jacob Scipio (Mauvais garçons pour la vie), Brett Gelman (Choses étranges), Jack Kesy (Les griffes) et Colman Domingo (Craindre le mort-vivant).

Il sera produit par Jordan, Akiva Goldsman (Transformers), Josh Appelbaum et Andre Nemec. Paramount Pictures développe deux adaptations cinématographiques des romans à suspense de Tom Clancy Sans remords et Rainbox Six avec Jordan devrait également jouer dans la suite prévue.

John Clark est apparu dans un certain nombre de romans de Tom Clancy datant de 1988 Le cardinal et le Kremlin, en tant que côté sombre du personnage de Jack Ryan qui travaille principalement dans le domaine et opère généralement selon sa propre éthique personnelle. Le personnage a été joué par Willem Dafoe dans Danger clair et présent, avec Harrison Ford, et par Liev Schreiber dans La somme de toutes les peurs avec Ben Affleck.