Paramount retire ‘A Quiet Place Part II’ du calendrier de sortie

John Krasinski’s Un endroit calme Partie II a été fixé pour avoir un week-end d’ouverture massive la semaine prochaine ici aux États-Unis, en bonne voie pour attirer environ 60 millions de dollars avec des projections commençant mercredi soir. Malheureusement, la pandémie mondiale actuelle connue sous le nom de coronavirus change les plans de nombreux films à venir, et la suite de Paramount est la dernière à être frappée.

Nous avons appris que le studio a déplacé A Quiet Place Part II du à l’échelle mondiale calendrier de sortie indéfiniment, ce qui signifie qu’il ne sortira pas la semaine prochaine et n’a désormais plus de date de sortie.

Krasinski lui-même a publié la déclaration suivante sur Twitter aujourd’hui.

# AQuietPlacePart2… Take2 pic.twitter.com/YrCXLLpxjh

– John Krasinski (@johnkrasinski) 12 mars 2020

Paramount a également publié une déclaration:

«Après mûre réflexion, et à la lumière de la situation actuelle et en évolution concernant le coronavirus et les restrictions sur les voyages mondiaux et les rassemblements publics, Paramount Pictures proposera la sortie mondiale de A Quiet Place Part II. Nous croyons et soutenons l’expérience théâtrale, et nous sommes impatients de présenter ce film au public cette année une fois que nous aurons une meilleure compréhension de l’impact de cette pandémie sur le marché mondial du théâtre. »

À ce stade, il est très probable que les cinémas aux États-Unis seront temporairement fermés, et même s’ils ne le sont pas, nous nous attendons à une énorme vague de retards dans les prochains jours.

Nous pensons que les prochains films d’horreur comme The New Mutants, Saint Maud, Antlers, Antebellum et Spiral: From the Book of Saw pourraient être frappés avec des retards similaires.

Avec le virus mortel qui se propage à travers les États-Unis à un rythme rapide, les grands et même les petits rassemblements publics ne sont pas conseillés. Restez en sécurité, restez informé et restez à la maison si vous le pouvez.