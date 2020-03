Paramount voudrait que les frères Russo dirigent G.I. Joe Reboot

Les frères Russo sont au sommet de la liste de tout le monde en ce qui concerne la mise en place d’un blockbuster potentiel et il semble maintenant que nous puissions avoir une idée de la propriété qu’ils pourraient prendre ensuite. Paramount redémarre G.I. Joe, ce que nous savons, et apparemment, ils regardent les réalisateurs de Avengers: Fin de partie pour les aider à relancer la franchise.

Première mission de Paramount pour amener G.I. Joe au grand écran n’était pas un échec total. G.I. de 2009 Joe: The Rise of Cobra avec Channing Tatum et 2013’s G.I. Joe: Les représailles mettant en vedette Dwayne Johnson étaient tous les deux des films rentables, mais leurs retours du box-office étaient loin d’être là où le studio l’avait espéré. Ainsi, la franchise a fini par être relevée de ses fonctions au lieu d’obtenir une autre suite. Mais maintenant, il semble que Paramount soit prêt à rallier à nouveau les troupes, et pour les mener au combat, deux cinéastes auront réalisé le film le plus rentable de tous les temps.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Transformers est en cours de redémarrage et que National Treasure 3 est en cours de développement, tous deux confirmés depuis – Paramount’s G.I. Le redémarrage de Joe arrive bientôt et le studio espère que les frères Russo dirigeront le projet. On ne sait pas s’ils accepteront de se lancer dans cette entreprise cinématographique ambitieuse ou s’ils ont même déjà été approchés, mais le studio est définitivement intéressé par eux.

Bien sûr, les frères Russo ne sont pas les seuls grands noms à figurer dans le mix pour le prochain chapitre cinématographique de G.I. L’héritage de Joe. La star de Transformers, Mark Wahlberg, aurait été attirée par le rôle de Duke, tandis que Snake Eyes d’Henry Golding, qui a déjà un spin-off, sera également dans le film.

Paramount semble miser beaucoup sur le fait que Joes encaisse le studio et ils mettent tout en œuvre pour que la mission soit un succès complet cette fois-ci. Et si toute cette puissance stellaire finit par faire les rangs du G.I. Joe redémarrer, puis il semble que la franchise fera un retour triomphal dans les salles.