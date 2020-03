Paranoïaque! Anuel AA essaie de se protéger avec des animaux en peluche lors de son 10e jour de quarantaine

Le petit ami de Karol G, Anuel AA, semble vraiment paniquer avec la course des taureaux. Regardez cette vidéo qu’il a mise en ligne, dans laquelle il apparaît entouré de cela et avec un visage décousu. Oh mon Dieu!

24 mars 20207: 44 AM

Le fiancé de Karol G, Anuel AA, il semble vraiment paniquer avec la course des taureaux. Regardez cette vidéo qu’il a mise en ligne, dans laquelle il apparaît entouré de cela et le visage décousu. Oh mon Dieu!

Dans une vidéo mise en ligne sur son profil officiel sur le réseau social Instagram, Anuel AA apparaît enfoui dans une véritable montagne d’ours en peluche.

“Se cacher du coronavirus ‘Jour 10 en quarantaine'”, a écrit l’interprète de la méga chanson “Secreto” dans l’audiovisuel amusant, qui est animé par la bande sonore du film classique “Psicosis”.

La semaine dernière, nous avions déjà vu Anuel AA affolé criant et insultant le coronavirus depuis le balcon de sa maison.

“Bordel de coronavirus,” cria-t-il désespérément. Mais tout n’est pas de la folie, Anuel AA Il a également utilisé le temps pour faire de l’exercice sur la plage.

