Paraount transmettant Dwayne Johnson jouant Jack Reacher était pour le meilleur / Film

Il y a quelques années, nous avons découvert que Dwayne Johnson fait une course à jouer Jack Reacher dans l’adaptation Paramount Pictures du personnage récurrent de Lee ChildDes romans. Malheureusement, il a été laissé de côté pour Tom Cruise, ce qui semblait un peu bizarre car le personnage est censé être grand et chamois, à peu près comme le lutteur anciennement connu sous le nom de The Rock. Heureusement, c’était une bénédiction déguisée, car elle a permis à Johnson de décrocher un Fast Five, et cela a pris sa carrière vers de nouveaux sommets incroyables.

Ci-dessous, obtenez un peu de recul sur l’opportunité manquée de Dwayne Johnson jouant Jack Reacher de l’acteur lui-même.

Depuis que nous sommes tous en quarantaine, les célébrités attendent un peu de leur temps en se rendant sur les réseaux sociaux pour des sessions de questions / réponses avec les fans. Le résultat a été des révélations intéressantes et des morceaux de trivia dans les coulisses de leur carrière. Lors d’une récente session vidéo sur Facebook, Dwayne Johnson a repensé à l’époque où il était pour Jack Reacher, il y a environ 10 ans. Johnson a déclaré:

«À Hollywood, les acteurs sont un peu comme dans une boîte. Il y a des acteurs qui peuvent rivaliser pour un rôle particulier car cela leur permet d’avoir un certain look, une couleur de peau, une taille, etc. Heureusement, pour moi, il n’y a pas beaucoup de gars qui me ressemblent. Donc, tous mes rôles, depuis le début de ma carrière, j’ai été le fils de pute chanceux qu’ils ont été créés et conçus pour moi – sauf Jack Reacher. “

Ce qui est intéressant pour Johnson de ne pas obtenir le rôle, c’est que Lee Child célèbre déploré le fait qu’ils n’aient pu trouver personne qui corresponde à la description de Jack Reacher dans les livres. L’auteur a dit:

«Il était complètement impossible de trouver un fac-similé physique de Jack Reacher à Hollywood. Il n’y en a pas, même pas à distance. Les gens que vous pensez sont 6 pieds cinq pouces et 250 livres ne le sont pas. La plupart d’entre eux sont au moins sept ou huit pouces plus courts que le Reacher fictif. Il est arrivé au point où les gens disaient: «Et ce gars qui est neuf pouces plus court que Reacher? Il est meilleur que cet autre gars qui est neuf pouces et demi plus court que Reacher. »

Pourtant, voici Dwayne Johnson, qui correspond à peu près exactement à ces spécifications. Alors pourquoi n’a-t-il pas obtenu ce rôle? Eh bien, comme Johnson l’admet, il n’était pas tout à fait la star de cinéma il y a 10 ans qu’il est en ce moment. L’acteur a déclaré:

«C’était il y a 10 ans, et j’étais dans un endroit très différent, je le reconnais», a expliqué Johnson, «Tom était la plus grande star de cinéma au monde, et je ne l’étais pas. J’ai reçu l’appel disant “Hé, tu n’as pas eu le rôle” Ecoute, je ne savais même pas si j’avais une chance, mais les gens autour de moi à ce moment-là m’ont fait penser que je l’avais fait. Je me sentais comme je le faisais, je me sentais comme “Pourquoi pas moi?” “

Heureusement, quelqu’un d’autre voulait Dwayne Johnson, et c’était Universal Pictures. Après avoir été laissé de côté pour Jack Reacher, Johnson a reçu une offre pour jouer un rôle de soutien dans Fast Five. L’acteur a même décidé de prendre moins d’argent pour ce rôle, sachant que si ce personnage était un succès dans la suite, plus d’argent suivrait. Et voilà, Johnson est devenu franchise viagra et a revigoré Fast and Furious.

Rétrospectivement, c’était probablement la meilleure chose pour Dwayne Johnson. L’acteur lui-même a même dit:

«Je suis certain que le rôle de Jack Reacher, parce que c’était un personnage établi, une propriété intellectuelle bien connue et aimée dans le monde, que je n’aurais pas eu l’espace créatif pour faire ce que je voulais avec le personnage. Je regarde en arrière avec gratitude que je n’ai pas eu Jack Reacher. “

Cela montre simplement que parfois, ce qui ressemble à une grande opportunité manquée n’est en fait qu’une chance pour vous de profiter d’autre chose. Dix ans plus tard, Dwayne Johnson est l’une des plus grandes stars de cinéma au monde. Peut-être qu’il peut jouer à Jack Reacher dans le redémarrage inévitable?

