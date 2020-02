Parasite entre dans l’histoire et remporte l’Oscar 2020 du meilleur film

Parasite vient de faire l’histoire en devenant le premier film sud-coréen et de n’importe quelle région d’Asie à remporter un Oscar du meilleur film et de tout autre Oscar. Bien que juste avant la fin de la 92e cérémonie des Oscars, le réalisateur du film, Bong Joon-ho, a été récompensé par le prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. Et, comme si cela ne suffisait pas, Parasite a également remporté le prix du meilleur film international. Il a tout gagné! Et pour dire la vérité, il le méritait.

Parasite, du réalisateur Bong Joon-ho, a conquis Joker, Ford v Ferrari, The Irishman, Marriage Story, Little Women, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, et Jojo Rabbit.

“Je suis prêt à boire ce soir”, a plaisanté Joon-ho dans les coulisses.

Selon The Verge, Parasite Il est l’un des 11 films étrangers qui ont été nominés aux Oscars à Meilleur film, comme Roma Amour, Babel et Crouching Tiger, Hidden Dragon.