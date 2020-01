Parasite est le premier film étranger à remporter le premier prix / film

Le week-end dernier, le Prix ​​SAG 2020 honoré les réalisations dans le cinéma et la télévision de l’année dernière. En ce qui concerne l’aspect film des récompenses, il n’y a pas vraiment eu de surprise, du moins pas avant la remise du prix de la meilleure performance d’un casting dans un film. C’est l’équivalent SAG de la meilleure image, et ce fut un choc pour Parasite est devenu le premier film étranger à remporter le premier prix. Obtenez la liste complète des lauréats des SAG Awards 2020 ci-dessous.

Cette victoire pour Parasite a été surprenante. Bien que le film ait reçu de nombreux éloges et nominations tout au long de la saison des prix, à l’exception de l’amour pour le meilleur film étranger, il n’a pas remporté de prix plus importants que cela. Ce fut donc une victoire étonnante pour le casting d’ensemble de Bong Joon-hoC’est un film incroyable. Malheureusement, cela ne fait plus du film un favori pour le meilleur film car cela est basé uniquement sur le jeu et le vote des acteurs, mais c’est toujours une grande victoire.

Quant aux autres prix du film, ils se sont déroulés à peu près comme prévu. Joaquin Phoenix a remporté le prix de l’acteur principal, et Renée Zellweger a remporté l’actrice principale. Même les catégories de soutien se sont déroulées comme prévu avec Laura Dern et Brad Pitt. Ceux-ci finiront probablement par être également nos gagnants aux Oscars.

Pendant ce temps, la télévision a eu quelques surprises avec La merveilleuse Mme Maisel battre Sac à puces pour l’ensemble de casting dans une série de comédie et La Couronne ensemble gagnant dans une série dramatique. Plus, Sam Rockwell et Jennifer Aniston est reparti avec quelques victoires surprenantes pour avoir soutenu l’acteur dans une mini-série ou un téléfilm et la meilleure actrice dans un drame.

La liste complète des gagnants des SAG Awards 2020 est ci-dessous avec les gagnants apparaissant dans AUDACIEUX.

Performance exceptionnelle d’un casting dans un film:

Bombe

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Il était une fois à Hollywood

Parasite

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal:

Christian Bale (Ford contre Ferrari)

Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood)

Adam Driver (histoire de mariage)

Taron Egerton (Rocketman)

Joaquin Phoenix (Joker)

Performance exceptionnelle d’une actrice dans un rôle principal:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (histoire de mariage)

Lupita Nyong’o (Us)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle:

Jamie Foxx (Just Mercy)

Tom Hanks (une belle journée dans le quartier)

Al Pacino (L’Irlandais)

Joe Pesci (L’Irlandais)

Brad Pitt (Il était une fois à Hollywood)

Performance exceptionnelle d’une actrice dans un second rôle:

Laura Dern (histoire de mariage)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Nicole Kidman (Bombshell)

Jennifer Lopez (Hustlers)

Margot Robbie (Bombshell)

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un téléfilm ou une mini-série:

Mahershala Ali (True Detective)

Russell Crowe (La voix la plus forte)

Jared Harris (Tchernobyl)

Jharrel Jerome (Quand ils nous voient)

Sam Rockwell (Fosse / Verdon)

Performance exceptionnelle d’une actrice dans un téléfilm ou une mini-série:

Patricia Arquette (La loi)

Toni Collette (Incroyable)

Joey King (la loi)

Emily Watson (Tchernobyl)

Michelle Williams (Fosse / Verdon)

Performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série dramatique:

Big Little Lies (HBO)

La Couronne (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Stranger Things (Netflix)

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série dramatique:

Sterling K. Brown (c’est nous)

Steve Carell (The Morning Show)

Billy Crudup (The Morning Show)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

David Harbour (Stranger Things)

Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série dramatique:

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Helena Bonham Carter (La Couronne)

Olivia Colman (La Couronne)

Jodie Comer (Killing Eve)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique:

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon)

La méthode Kominsky (Netflix)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon)

Schitt’s Creek (CBC Television)

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique:

Alan Arkin (La méthode Kominsky)

Michael Douglas (La méthode Kominsky)

Bill Hader (Barry)

Andrew Scott (Fleabag)

Tony Shalhoub (La merveilleuse Mme Maisel)

Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série comique:

Cristina Applegate (Dead to Me)

Alex Borstein (La merveilleuse Mme Maisel)

Rachel Brosnahan (La merveilleuse Mme Maisel)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Performance d’action exceptionnelle par un ensemble de cascadeurs dans une série comique ou dramatique:

Jeu des trônes

LUEUR

Choses étranges

Les morts qui marchent

Watchmen

Performance d’action exceptionnelle par un ensemble de cascades dans un film:

Avengers: Fin de partie

Ford contre Ferrari

L’Irlandais

Joker

Il était une fois à Hollywood

Articles sympas du Web: