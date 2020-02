Parasite et Jojo Rabbit gagnent gros / film

Avec les Oscars la semaine prochaine, la saison des récompenses tire à sa fin. Même s’il semble qu’il n’y aura pas beaucoup de surprises lors de la remise des trophées, le Prix ​​de la Writers Guild 2020 les gagnants remis ce week-end semblent indiquer qu’il pourrait encore y avoir des surprises lors de la remise des grandes catégories.

Bong Joon-hoEst acclamé Parasite est reparti avec le prix du scénario original pour le scénario écrit par le réalisateur lui-même et le co-scénariste Han Jin Won. Pendant ce temps, le prix du scénario adapté est allé à Taika Waititi pour Jojo Rabbit. Cela signifie que ces films ont encore une chance de décrocher de l’or aux Oscars la semaine prochaine.

Pendant ce temps, le côté télévision des gagnants des Writers Guild Awards 2020 a vu HBO remporter un tas de trophées. Watchmen, Barry, Succession, et Tchernobyl tous sont repartis avec des victoires dans différentes catégories. Vous pouvez trouver la liste complète des lauréats des 2020 Writers Guild Awards ci-dessous.

Les gagnants apparaissent dans AUDACIEUX au dessous de.

Lauréats des Writers Guild Awards 2020

FILM

Scénario original

1917, écrit par Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns; Images universelles

Booksmart, écrit par Emily Halpern & Sarah Haskins et Susanna Fogel et Katie Silberman; United Artists Release

Knives Out, écrit par Rian Johnson; Lionsgate

Histoire de mariage, écrite par Noah Baumbach; Netflix

Parasite, scénario de Bong Joon Ho et Han Jin Won, histoire de Bong Joon Ho; Néon

Scénario adapté

Une belle journée dans le quartier, écrit par Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, inspiré par l’article «Pouvez-vous dire… héros?» De Tom Junod; Photos de TriStar

L’Irlandais, scénario de Steven Zaillian, d’après le livre que je vous ai entendu peindre des maisons de Charles Brandt; Netflix

Jojo Rabbit, scénario de Taika Waititi, d’après le livre Caging Skies de Christine Leunens; Fox Searchlight

Joker, écrit par Todd Phillips & Scott Silver, basé sur des personnages de DC Comics; Photos de Warner Bros.

Little Women, scénario de Greta Gerwig, d’après le roman de Louisa May Alcott; Sony Pictures

Scénario documentaire

Citizen K, écrit par Alex Gibney; Greenwich Entertainment

Foster, écrit par Mark Jonathan Harris; Films documentaires HBO

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, écrit par Alex Gibney; Films documentaires HBO

Joseph Pulitzer: Voice of the People, écrit par Robert Seidman & Oren Rudavsky; Caractéristiques de la première exécution

The Kingmaker, écrit par Lauren Greenfield; Films documentaires Showtime

TÉLÉVISION

Série dramatique

The Crown, écrit par James Graham, David Hancock, Peter Morgan; Netflix

The Handmaid’s Tale, écrit par Marissa Jo Cerar, Yahlin Chang, Nina Fiore, Dorothy Fortenberry, Jacey Heldrich, John Herrera, Lynn Renee Maxcy, Bruce Miller, Kira Snyder, Eric Tuchman; Hulu

Mindhunter, écrit par Pamela Cederquist, Joshua Donen, Marcus Gardley, Shaun Grant, Liz Hannah, Phillip Howze, Jason Johnson, Doug Jung, Colin J. Louro, Alex Metcalf, Courtenay Miles, Dominic Orlando, Joe Penhall, Ruby Rae Spiegel; Netflix

Succession, écrit par Jesse Armstrong, Alice Birch, Jon Brown, Jonathan Glatzer, Cord Jefferson, Mary Laws, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Gary Shteyngart, Susan Soon He Stanton, Will Tracy; HBO



Watchmen, écrit par Lila Byock, Nick Cuse, Christal Henry, Branden Jacobs-Jenkins, Cord Jefferson, Jeff Jensen, Claire Kiechel, Damon Lindelof, Janine Nabers, Stacy Osei-Kuffour, Tom Spezialy, Carly Wray; HBO

Séries comiques

Barry, écrit par Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Jason Kim, Taofik Kolade, Elizabeth Sarnoff; HBO

La merveilleuse Mme Maisel, écrit par Kate Fodor, Noah Gardenswartz, Daniel Goldfarb, Alison Leiby, Daniel Palladino, Sono Patel, Amy Sherman-Palladino, Jordan Temple; Prime Video

PEN15, écrit par Jeff Chan, Maya Erskine, Anna Konkle, Gabe Liedman, Stacy Osei-Kuffour, Andrew Rhymer, Jessica Watson, Sam Zvibleman; Hulu

Poupée russe, écrit par Jocelyn Bioh, Flora Birnbaum, Cirocco Dunlap, Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler, Tami Sagher, Allison Silverman; Netflix

Veep, écrit par Gabrielle Allan-Greenberg, Rachel Axler, Emilia Barrosse, Ted Cohen, Jennifer Crittenden, Alex Gregory, Steve Hely, Peter Huyck, Erik Kenward, Billy Kimball, David Mandel, Ian Maxtone-Graham, Dan Mintz, Lew Morton, Dan O’Keefe, Georgia Pritchett, Leila Strachan; HBO

Nouvelle série

Dead To Me, écrit par Rebecca Addelman, Njeri Brown, Liz Feldman, Kelly Hutchinson, Anthony King, Emma Rathbone, Kate Robin, Abe Sylvia; Netflix

PEN15, écrit par Jeff Chan, Maya Erskine, Anna Konkle, Gabe Liedman, Stacy Osei-Kuffour, Andrew Rhymer, Jessica Watson, Sam Zvibleman; Hulu

Poupée russe, écrit par Jocelyn Bioh, Flora Birnbaum, Cirocco Dunlap, Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler, Tami Sagher, Allison Silverman; Netflix

Watchmen, écrit par Lila Byock, Nick Cuse, Christal Henry, Branden Jacobs-Jenkins, Cord Jefferson, Jeff Jensen, Claire Kiechel, Damon Lindelof, Janine Nabers, Stacy Osei-Kuffour, Tom Spezialy, Carly Wray; HBO

What We Do in the Shadows, écrit par Jesse Armstrong, Sam Bain, Jemaine Clement, Josh Lieb, Iain Morris, Stefani Robinson, Duncan Sarkies, Marika Sawyer, Tom Scharpling, Paul Simms, Taika Waititi; Réseaux FX

Forme longue originale

Tchernobyl, écrit par Craig Mazin; HBO

The Terror: Infamy, écrit par Max Borenstein, Alessandra DiMona, Shannon Goss, Steven Hanna, Naomi Iizuka, Benjamin Klein, Danielle Roderick, Tony Tost, Alexander Woo; AMC

Togo, écrit par Tom Flynn; Disney +

True Detective, écrit par Alessandra DiMona, Graham Gordy, Gabriel Hobson, David Milch, Nic Pizzolatto; HBO

Forme longue adaptée

El Camino: A Breaking Bad Movie, écrit par Vince Gilligan; Netflix

Fosse / Verdon, écrit par Debora Cahn, Joel Fields, Ike Holter, Thomas Kail, Steven Levenson, Charlotte Stoudt, Tracey Scott Wilson, d’après le livre Fosse de Sam Wasson; Réseaux FX

The Loudest Voice, écrit par John Harrington Bland, Laura Eason, Tom McCarthy, Alex Metcalf, Gabriel Sherman, Jennifer Stahl, d’après le livre The Loudest Voice in the Room et les articles du magazine New York de Gabriel Sherman; Afficher l’heure

Incroyable, écrit par Michael Chabon, Susannah Grant, Becky Mode, Jennifer Schuur, Ayelet Waldman, basé sur l’article de Pro Publica & The Marshall Project “An Unbelievable Story of Rape” et cet épisode radio de la vie américaine “Anatomy of Doubt;” Netflix

Animation

“Bed, Bob & Beyond” (Bob’s Burgers), écrit par Kelvin Yu; Renard

“The Gene Mile” (Bob’s Burgers), écrit par Steven Davis; Renard

«Go Big or Go Homer» (Les Simpsons), écrit par John Frink; Renard

«Un cheval marche dans une cure de désintoxication» (BoJack Horseman), écrit par Elijah Aron; Netflix

«Livin’ La Pura Vida »(Les Simpsons), écrit par Brian Kelley; Renard

«Thanksgiving of Horror» (Les Simpsons), écrit par Dan Vebber; Renard

Épisode Drame

«407 Proxy Authentication Required» (M. Robot), écrit par Sam Esmail; Réseau USA

«Un homme bon est difficile à trouver» (Ray Donovan), écrit par Joshua Marston; Afficher l’heure

«Mirror Mirror» (The OA), écrit par Dominic Orlando et Claire Kiechel; Netflix

«Moondust» (The Crown), écrit par Peter Morgan; Netflix

«Our Little Island Girl» (This Is Us), écrit par Eboni Freeman; NBC

«Tern Haven» (Succession), écrit par Will Tracy; HBO

Comédie épisodique

“Here’s Where We Get Off” (Orange est le nouveau noir), écrit par Jenji Kohan; Netflix

«C’est de la comédie ou du chou» (La merveilleuse Mme Maisel), écrit par Amy Sherman-Palladino; Prime Video

«Nice Knowing You» (Vivre avec soi-même), écrit par Timothy Greenberg; Netflix

«Pilot» (Dead to Me), écrit par Liz Feldman; Netflix

«Le penseur puant» (sur devenir un dieu dans le centre de la Floride), écrit par Robert F. Funke et Matt Lutsky; Afficher l’heure

«Veep» (Veep), écrit par David Mandel; HBO

Série de comédies / variétés

Conan, rédacteur en chef: Matt O’Brien Écrivains: Jose Arroyo, Glenn Boozan, Daniel Cronin, Andres du Bouchet, Jessie Gaskell, Brian Kiley, Laurie Kilmartin, Todd Levin, Levi MacDougall, Conan O’Brien, Andy Richter, Frank Smiley, Mike Sweeney; SCT

Full Frontal avec Samantha Bee, rédactrice en chef: Melinda Taub Rédaction supervisée par: Joe Grossman, Nicole Silverberg Écrivains: Samantha Bee, Kristen Bartlett, Pat Cassels, Sean Crespo, Mike Drucker, Mathan Erhardt, Miles Kahn, Sahar Rizvi, matériel spécial de: Allison Silverman; SCT

La semaine dernière ce soir avec John Oliver, écrivains principaux: Dan Gurewitch, Jeff Maurer, Jill Twiss, Juli Weiner Écrivains: Tim Carvell, Daniel O’Brien, John Oliver, Owen Parsons, Charlie Redd, Joanna Rothkopf, Ben Silva, Seena Vali; HBO

Late Night with Seth Meyers, scénariste principal: Alex Baze Superviseurs Écrivains: Sal Gentile, Seth Reiss, écrivains: Jermaine Affonso, Karen Chee, Bryan Donaldson, Matt Goldich, Dina Gusovsky, Jenny Hagel, Allison Hord, Mike Karnell, John Lutz, Seth Meyers, Ian Morgan, Amber Ruffin, Mike Scollins, Mike Shoemaker, Ben Warheit; NBC Universal

The Late Late Show avec James Corden, scénaristes principaux: Lauren Greenberg, Ian Karmel Écrivains: Demi Adejuyigbe, James Corden, Rob Crabbe, Lawrence Dai, Nate Fernald, Caroline Goldfarb, Olivia Harewood, David Javerbaum, John Kennedy, Kayleigh Lamb, James Longman , Jared Moskowitz, CeCe Pleasants, Tim Siedell, Benjamin Stout, Tom Thriveni, Louis Waymouth, Ben Winston; CBS

The Late Show avec Stephen Colbert, rédacteurs principaux: Jay Katsir, Opus Moreschi Écrivains: Michael Brumm, River Clegg, Aaron Cohen, Stephen Colbert, Paul Dinello, Ariel Dumas, Glenn Eichler, Django Gold, Gabe Gronli, Greg Iwinski, Barry Julien, Daniel Kibblesmith, Eliana Kwartler, Matt Lappin, Asher Perlman, Tom Purcell, Kate Sidley, Jen Spyra, Brian Stack, John Thibodeaux; CBS

Promotions sur la comédie et les variétés

Desi Lydic: Abroad, écrit par Devin Delliquanti, Lauren Sarver Means; Comédie centrale

Full Frontal avec Samantha Bee Presents: Not the White House Correspondents ‘Dinner Part 2, Head Writer Melinda Taub, Writing Supervised by Joe Grossman, Nicole Silverberg, Writers Samantha Bee, Kristen Bartlett, Pat Cassels, Sean Crespo, Mike Drucker, Mathan Erhardt, Lewis Friedman, Miles Kahn, Sahar Rizvi, matériel spécial d’Allison Silverman; SCT

The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019, scénaristes en chef Lauren Greenberg, Ian Karmel, écrivains Demi Adejuyigbe, James Corden, Rob Crabbe, Lawrence Dai, Nate Fernald, Caroline Goldfarb, John Kennedy, James Longman, Jared Moskowitz, CeCe Pleasants, Tim Siedell, Benjamin D. Stout, Tom Thriveni, Louis Waymouth, Ben Winston; CBS

Ramy Youssef: Feelings, écrit par Ramy Youssef; HBO

Série Comédie / Variety Sketch

At Home avec Amy Sedaris, écrivains: Cole Escola, Amy Sedaris, Allison Silverman; truTV

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson, écrivains: Jeremy Beiler, Zach Kanin, Tim Robinson, John Solomon; Netflix

Saturday Night Live, scénaristes principaux: Michael Che, Colin Jost, Kent Sublette Superviseurs scénaristes: Anna Drezen, Fran Gillespie, Sudi Green, Streeter Seidell Rédacteur principal: Bryan Tucker Weekend Update Rédacteur principal: Pete Schultz Écrivains: James Anderson, Neal Brennan, Andrew Briedis, Dan Bulla, Megan Callahan, Steven Castillo, Emma Clark, Andrew Dismukes, Alison Gates, Tim Herlihy, Steve Higgins, Sam Jay, Erik Kenward, Steve Koren, Rob Klein, Michael Koman, Dan Licata, Alan Linic, Eli Coyote Mandel , Dave McCary, Dennis McNicholas, Lorne Michaels, John Mulaney, Josh Patten, Jasmine Pierce, Katie Rich, Simon Rich, Gary Richardson, Marika Sawyer, Robert Smigel, Mark Steinbach, Will Stephen, Julio Torres, Bowen Yang; NBC Universal

