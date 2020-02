«Parasite» et «Memories of Murder» de Bong Joon Ho rejoignent tous deux la collection Criterion

Néon et le Collection de critères ont annoncé aujourd’hui que Bong Joon HoDes films Parasite et Souvenirs de meurtre rejoindront tous les deux la prestigieuse collection Criterion.

Parasite vient d’entrer dans l’histoire en tant que premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film, tandis que le drame policier Memories of Murder est sorti en 2003.

Neon a récemment acquis les droits de Memories of Murder et ils prévoient également de rééditer le film dans les salles avant qu’il ne revienne de la collection Criterion.

Dans Parasite…

«Rencontrez la famille Park: l’image de la richesse ambitieuse. Et la famille Kim, riche en intelligence de rue mais pas grand-chose d’autre. Que ce soit le hasard ou le destin, ces deux maisons sont réunies et les Kims sentent une opportunité en or. Maîtrisés par Ki-woo, un lycéen, les enfants Kim s’installent rapidement comme tuteur et art-thérapeute dans les parcs. Bientôt, une relation symbiotique se forme entre les deux familles. Mais ce nouvel écosystème est fragile, et bientôt la cupidité et les préjugés de classe menacent de bouleverser le nouveau confort des Kims. »

Et dans Memories of Murder…

“Dans une petite province coréenne en 1986, trois détectives se débattent avec le cas de plusieurs jeunes femmes trouvées violées et assassinées par un coupable inconnu.”

Aucune date de sortie n’est disponible pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant.