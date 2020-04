«Parasite» et trois autres films de Bong Joon Ho en streaming sur Hulu – .

Parasite, lauréat du prix du meilleur film des Oscars 2020, est désormais diffusé sur Hulu.

Hulu et le distributeur de films indépendant Neon ont signé un accord de sortie pluriannuel en 2017.

En plus de Parasite, trois autres films réalisés par Bong Joon Ho ont également été ajoutés à Hulu: Barking Dogs Never Bite, The Host et Mother.

Chaque année, je me dis que je vais rattraper mon retard sur tous les films primés aux Oscars que j’ai ratés la première fois, et chaque année, je n’arrive pas à suivre ce plan. 2020 n’a pas été différent. Sur les neuf nominés pour le prix du meilleur film aux Oscars 2020, je n’en ai vu qu’un, mais il se trouve que c’est lui qui a remporté le trophée. Je parle bien sûr de Parasite – le film plein de suspense et surprenant réalisé par Bong Joon Ho qui a pris le monde d’assaut.

Si vous étiez l’une des nombreuses personnes qui étaient confuses qu’un réalisateur sud-coréen relativement inconnu ait réussi à battre Martin Scorsese, Quentin Tarantino et Greta Gerwig, vous avez maintenant la possibilité de dissiper cette confusion, alors que Parasite commençait en streaming sur Hulu cette semaine. Il existe de nombreux endroits pour acheter ou louer une copie numérique de Parasite, mais Hulu est votre seule option si vous souhaitez diffuser le meilleur film de 2019.

Pour ceux d’entre vous qui hésitent encore à réserver deux heures pour regarder un film sous-titré avec une intrigue mystérieuse, permettez-moi de vous assurer que ce thriller magistral vous maintiendra sur le bord de votre siège pendant l’intégralité de sa durée. J’ai forcé mon colocataire à aller au théâtre avec moi pour le voir (bien avant que les théâtres ne soient interdits), et la première chose qu’il m’a dit quand nous sommes sortis de nos sièges était que cela aurait pu être le meilleur film qu’il ” d jamais vu dans les théâtres. Il ne ressemble à rien d’autre que vous ayez jamais vu et devrait être en haut de votre liste si vous l’avez manqué.

Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas là! En plus de Parasite, Hulu a également ajouté trois autres films de Bong Joon Ho à sa bibliothèque de streaming: Barking Dogs Never Bite, The Host et Mother. Les trois méritent d’être regardés, mais The Host peut être la double fonctionnalité parfaite pour accompagner Parasite. Alors que le titre de Parasite est une métaphore, The Host’s est beaucoup plus littéral (au moins en termes de l’intrigue du film), comme un monstre géant se lève de la mer et kidnappe la fille d’un homme.

Kang-ho Song, qui joue le pauvre père de Parasite, joue également dans The Host, et il est intéressant de comparer les deux rôles, car il existe des similitudes et des différences notables entre les personnages créés par Bong.

Avec une série HBO adaptant Parasite pour les États-Unis actuellement en cours, il n’y a pas de meilleur moment pour rattraper le retard et découvrir pourquoi un film en langue étrangère a finalement percé pour remporter le prix du meilleur film.

Source de l’image: Curzon Artificial Eye / Kobal / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.