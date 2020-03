“Parasite”, “Kill Bill”, etc.

Hulu est armé et prêt pour les millions d’abonnés qui seront mis en quarantaine dans un avenir prévisible en réponse au Coronavirus. Pour le mois d’avril, le service de streaming ajoute un surplus de films et d’émissions de télévision remarquables pour votre amusement.

La liste est dirigée par le lauréat de l’Academy Award de la meilleure image, Parasite. Le nouveau film de Bong Joon-ho est une critique bienvenue de la structure des classes et de l’inégalité des revenus racontée par la juxtaposition de deux familles en Corée du Sud.

Le parasite est loin d’être le seul point fort. Le support est à la fois Kill Bill: Volume 1 et Kill Bill: Volume 2, Zombieland, Risky Business, Misery et plus encore.

En ce qui concerne ce qui quitte Hulu à la fin du mois d’avril, 28 jours plus tard, National Lampoon’s Vacation, The Tenant et d’autres auront tous disparu d’ici le 30 avril. Assurez-vous de les diffuser au préalable.

Consultez la liste complète de ce qui est ajouté et de ce qui est supprimé de Hulu en avril ci-dessous avec l’aimable autorisation d’Uproxx.

Disponible 4/1

Kabukicho Sherlock: Complete Season 1 (DUBBED) (Funimation)

60 jours dans: Narcoland: Saison complète 1

90 Day Fiance: Happily Ever After?: Terminer la saison 4

Seul: Terminez la saison 6

Breaking Amish: Complete Seasons 2 & 3

Bring It!: Terminez la saison 5

Haché: Terminer la saison 36

Cutthroat Kitchen: Terminez la saison 12

Dance Moms: Complete Seasons 2 & 6

Diners, Drive-In et Dives: Complete Seasons 27-29

Dr. Pimple Popper: Terminez la saison 3

Fast N ’Loud: Terminez la saison 13

Fixer Upper (Comment nous sommes arrivés ici: Retour sur Fixer Upper): Spécial

Forged in Fire: Terminez la saison 6

Familles de médailles d’or: Terminez la saison 1

Potentiel caché: terminer la saison 1

Chasseurs de maisons: Terminez la saison 120

Kids Behind Bars: Life or Parole: Complete Season 1

Little Women: Atlanta: Terminez la saison 5

Little Women: LA: Complete Seasons 7 & 8

Aimez-le ou listez-le: Terminez la saison 14

Marié à première vue: terminer la saison 9

Marrying Millions: Terminez la saison 1

Property Brothers: Complete Seasons 10 & 11

Pris à la naissance: terminer la saison 1

The Family Chantel: Complete Season 1

La nourriture qui a construit l’Amérique: terminer la saison 1

La cuisine: saisons complètes 16-18

Til Death Do Us Part: Complete Season 1

TRANsitioning: Terminer la saison 1

The Ant Bully (2006)

Bangkok dangereux (2008)

Pliez-le comme Beckham (2003)

Blazing Saddles (1974)

Le livre d’Eli (2010)

Le coup de pouce (1988)

Le Chumscrubber (2005)

Journal d’un Hitman (1991)

Horton Hears a Hears a Who (2008) du Dr Seuss

Dr T. et les femmes (2000)

L’Éternel (1998)

Oiseaux libres (2013)

Le plein Monty (1997)

S’amuser à Acapulco (1963)

Gator (1976)

Soyez intelligent (2008)

Dieux et monstres (1998)

Parc Gorki (1983)

Hud (1963)

Kill Bill: Volume 1 (2003)

Kill Bill: Volume 2 (2004)

La Ligue des gentlemen extraordinaires (2003)

Laissez-moi entrer (2010)

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Le mexicain (2001)

Misère (1990)

Moll Flandre (1996)

Cabine téléphonique (2003)

Repentir (2014)

Entreprise risquée (1983)

Romancer la pierre (1984)

Le joyau du Nil (1985)

L’expéditeur (1982)

Shirley Valentine (1989)

Spider-Man (2002)

Pris au piège: l’histoire d’Alex Cooper (2019)

Victoria Gotti: la fille de mon père (2019)

Qui a laissé sortir les chiens (2019)

Les fichiers X: je veux croire (2008)

Zombieland (2009)

Disponible 4/3

Future Man: Saison finale complète (Saison 3)

Votre joli visage va en enfer: Terminez la saison 4

Siren: Saison 3 Premiere

Disponible 4/6

Too Cautious Hero: Complete Season 1 (DUBBED) (Funimation)

Disponible 4/7

No Guns Life: Complete Season 1 (DUBBED) (Funimation)

Disponible 4/8

Parasite (2019)

Disponible 4/9

Qui veut être millionnaire?: Première de la série

Kono Oto Tomare!: Sounds of Life: Complete Season 2a (DUBBED) (Funimation)

Little Joe (2019)

Disponible 4/10

Real Housewives of Potomac: Complete Season 4

Disponible 4/12

My Little Pony: Friendship is Magic: Terminez la saison 9B

My Little Pony: Friendship is Magic en Español: Terminez la saison 9B

Disponible 4/14

The Bachelor: Listen to Your Heart: première de la série

Le boulanger et la beauté: première de la série

Songland: Saison 2 Premiere

Vault (2019)

Débloqué (2017)

Disponible 4/15

Mme America: première de la série (FX sur Hulu)

The Masked Singer: Sing-Along Spectacular: Special

Un enseignant (2013)

Le messager (2009)

Disponible 4/16

Ce que nous faisons dans l’ombre: première saison 2

Harry Benson: Shoot First (2016)

Disponible 4/20

Activité paranormale 3 (2011)

Une sorte de meurtre (2016)

Disponible 4/22

Spécial-7: Terminer la saison 1 (DUBBED) (Funimation)

Disponible 4/23

Cunningham (2019)

Disponible 4/24

Abominable (2019)

Disponible le 29/04

Footloose (2011)

Disponible 4/30

2020 Billboard Music Awards: spécial

Disponible avec l’add-on premium STARZ:

L’accusé (1988) (4/1)

Cadillac Man (1990) (4/1)

Diana (2013) (4/1)

Mec ou est ma voiture? (2000) (4/1)

Trouver Steve McQueen (2019) (4/1)

Les oubliés (2004) (4/1)

My Bloody Valentine (1981) (4/1)

Le retour de Nanny McPhee (2010) (4/1)

Nutty Professor II: The Klumps (2000) (4/1)

The Nutty Professor (1996) (4/1)

Péché originel (2001) (4/1)

Activité paranormale (2009) (4/1)

Showtime (2002) (4/1)

Arracher (2000) (4/1)

Spider-Man (2002) (4/1)

Spider-Man 2 (2004) (4/1)

Superstar (1999) (4/1)

Surf’s Up (2007) (4/1)

Undercover Brother (2002) (4/1)

WarGames (1983) (4/1)

Zombieland: Double Tap (2019) (4/3)

Le comédien (2017) (4/4)

Homme irrationnel (2015) (4/4)

Lady in the Van (2015) (4/4)

Où est mon Roy Cohn? (2019) (4/6)

Garden State (2004) (4/10)

Hellboy (2004) (4/10)

Napoléon Dynamite (2004) (4/10)

Nuit au Musée II: Bataille du Smithsonian (2009) (4/10)

Loyer dû (2020) (4/10)

Le Sandlot 2 (2005) (4/10)

Le Sandlot (1993) (4/10)

Funny People (2009) (4/16)

Vainqueur (2019) (4/17)

L’animal (2001) (4/17)

Fête de célibataire (1984) (4/17)

Bulworth (1998) (4/17)

Butch Cassidy et le Sundance Kid (1969) (4/17)

Premier dimanche (2008) (4/17)

La connexion française (1971) (4/17)

La hantise (1999) (4/17)

Ithaque (2015) (4/17)

Sens et sensibilité (1995) (4/17)

Petits soldats (1998) (4/17)

Big Fat Liar (2002) (4/18)

Bigger Fatter Liar (2017) (4/18)

Génération Columbine (2019) (4/20)

Beethoven (1992) (4/24)

Beauté toxique (2019) (4/27)

The Bravest (2019) (4/29)

Disponible avec l’add-on premium HBO:

Run: Premiere de la série (4/12)

Insecure: Premiere saison 4 (4/12)

Nuit de trop d’étoiles: spécial (4/18)

Nous sommes ici: première série (4/23)

Je sais que c’est vrai: première série limitée (4/27)

Disponible avec l’add-on premium SHOWTIME:

Outcry: Première série documentaire (4/3)

Penny Dreadful: City of Angels: première série (4/26)

Départ de Hulu en avril:

30 avril

Le mariage de mon meilleur ami (1997)

Buffle américain (1996)

Cendrillon (1960)

Les filles! Les filles! Les filles! (1962)

Golden Gate (1994)

Le groom (1960)

Le Patsy (1964)

Le locataire (1976)

Inoubliable (1996)

Buffalo 66 (1998)

Captain Kronos: Vampire Hunter (1974)

Still Smokin ’(1983)

Les filles de la terre sont faciles (1988)

Jour du jugement (1999)

Seigneur de la guerre (2005)

Dirty Movie de National Lampoon (2011)

Dorm Daze 2 de National Lampoon: College @ Sea (2006)

Southie (1999)

Le dernier combat (2013)

Le dernier guerrier (2000)

L’homme qui pourrait tromper la mort (1959)

L’espion d’à côté (2010)

28 jours plus tard (2003)

Robin des Bois (1991)

Dites n’importe quoi (1989)

Bridget Jones: The Edge Of Reason (2004)

Le bébé de Bridget Jones (2016)

Journal de Bridget Jones (2001)

Pour les filles colorées (2010)

John Q (2002)

Vacances de Noël du National Lampoon (1989)

National Lampoon’s European Vacation (1985)

National Lampoon’s Vacation (1983)

Vacances à Vegas (1997)

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

