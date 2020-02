Parasite remporte l’Oscar 2020 du meilleur film étranger

Parasite vient de remporter l’Oscar 2020 du meilleur film international grâce à une histoire magnifique qui nous a plongés dans la vie sombre de deux familles de différentes classes sociales. Bien que Parasite, du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, soit également nominée dans la catégorie du meilleur film avec Joker et The Irishman, elle a été la principale favorite pour remporter ce prix contre Les Misérables (France), Dolor et Gloria (Espagne), Corpus Christi (Pologne) et Honeyland (Macédoine du Nord). Quelques instants auparavant, la Hollywood Academy a reconnu Joon-ho avec le prix du meilleur scénario original, qui n’a fait que démontrer la force de son récit.

Parasite est le premier film à recevoir le prix du meilleur film international, après avoir été changé. Avant, il était plus connu comme le meilleur film en langue étrangère.

En plus des prix du meilleur film étranger et du meilleur scénario original aux Oscars, Un parasite a balayé la saison des prix. Dans les Golden Globes, il a été reconnu comme le meilleur film de langue non anglaise, comme dans les BAFTA Awards, les Spirit Awards Independent Awards et le Critics’s Choice Movie Award.

Voici le synopsis de Parasite:

«Gi Taek et sa famille sont sans emploi. Lorsque son fils aîné, Gi Woo, commence à recevoir des cours privés dans la riche maison de Park, les deux familles, qui ont beaucoup en commun malgré leur appartenance à deux mondes totalement différents, commencer une relation de résultats imprévisibles ».

Le casting de Parasite était composé de Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik, Park So-dam, Park Seo-joon, Lee Jeong-eun, Park Keun- rok, Hyun Seung-Min, Andreas Fronk, Park Myeong-hoon, Jung Hyun-jun, Ji-hye Lee, Joo-hyung Lee, Jeong Esuz, Ik-han Jung, Seong-Bong Ahn, Dong-yong Lee et Hyo- Shin Pak

