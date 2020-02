“Parasite” sera diffusé sur Hulu

Après avoir remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film, “Parasite” devrait atterrir à Hulu en avril.



Après une victoire historique dans la catégorie Meilleur film aux Oscars 2020, le célèbre thriller Parasite de Bong Joon Ho a de nombreux yeux occidentaux regardant le cinéma sud-coréen avec curiosité. Non seulement il a remporté le grand prix, mais il a également obtenu des Oscars pour le meilleur film international, le meilleur scénario original et le meilleur réalisateur. Bien que le président Donald Trump n’était pas vraiment ravi de voir un film sud-coréen captiver les cœurs et les esprits, la grande majorité du public s’est retrouvée amoureuse du conte méticuleusement conçu de Joon Ho sur la guerre des classes.

Comme prévu, Parasite a profité d’une aubaine majeure d’intérêt après sa course aux Oscars, au point que beaucoup attendaient avec impatience son arrivée sur les plateformes de streaming. De toute évidence, un nouveau rapport indique que le film a trouvé une nouvelle maison à HULU, qui a marqué les droits exclusifs des États-Unis. Bonne nouvelle pour ceux qui sont confortablement installés sous le parapluie Disney – pour ceux qui sont opposés à la fidélité à la souris, il y a toujours l’option blu-ray.

En vérité, les cinéphiles attendent patiemment que la Corée du Sud obtienne son dû; depuis longtemps, nous avons vu des films classiques voler sous le radar, d’Oldboy à The Handmaiden, j’ai vu le diable à The Wailing. Si vous n’avez pas encore vu Parasite, considérez-le comme la porte d’entrée par excellence dans le monde sombre et magnifique du cinéma sud-coréen. Les étoiles parasites Song Kang Ho, Choi Woo Shik, Park So Dam, Cho Yeo Jeong, Lee Jung Eun, Lee Sun Kyun et Chang Hyae Jin. Si vous êtes intéressé, attrapez-le exclusivement sur Hulu à partir du 8 avril.

.