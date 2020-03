“Parce que vous étiez chez vous”: l’inutilité terrifiante de “The Strangers”

Depuis l’invention des caméras cinématographiques, les cinéastes ont fouillé les recoins les plus sombres de leur cerveau dans le but de trouver le prochain grand monstre de cinéma. Des zombies de George Romero à Freddy Krueger de Wes Craven, les méchants qui ont le plus terrorisé le plus le grand écran sont des créatures très différentes de celles que l’on retrouve dans nos réalités physiques, offrant une distance de sécurité par rapport à la peur que nous ressentons en les regardant traquer et trancher. Quand nous allons nous coucher, nous pouvons être sûrs que nous ne serons pas déchirés dans notre sommeil par un loup-garou ou régalés par un vampire assoiffé. Freddy n’est pas susceptible de nous avoir non plus.

Mais une chose que nous ne pouvons pas nous promettre, c’est que nous serons à l’abri des monstres les plus effrayants de tous: les êtres humains avec lesquels nous sommes obligés de partager cette planète.

C’est pour cette raison qu’aucun sous-genre d’horreur n’est plus véritablement terrifiant que le film d’invasion de domicile, qui se nourrit de la peur bien réelle que l’endroit le plus sûr de votre monde soit transformé en cauchemar vivant. D’innombrables films sortis au cours des dernières décennies tombent sous l’égide de l’invasion de domicile, de Wait Until Dark en 1967 à You’s Next, mais ce n’est que Bryan Bertino a apporté sa propre contribution au sous-genre que le film d’invasion de domicile a vraiment atteint son apogée de terreur. Sorti en 2008, Les étrangers augmenté le facteur de peur en jetant le motif complètement par la fenêtre.

Il n’y a absolument rien de trompeur dans la simplicité de la prémisse de Bertino. Dans The Strangers, James Hoyt (Scott Speedman) et Kristen McKay (Liv Tyler), dont la relation troublée reçoit une introduction merveilleusement nuancée dans les 15 premières minutes, passent la nuit dans une maison de vacances isolée. Vers quatre heures du matin, ils reçoivent un coup à la porte d’entrée d’une jeune femme qui prétend rechercher un de ses amis; et peu après, un trio de maniaques masqués s’introduit dans la maison et terrorise le couple. Pourquoi demandes-tu? C’est une question directement abordée dans le script de Bertino, et la réponse envoie des frissons dans le dos juste en y réfléchissant.

«Parce que tu étais à la maison», répond l’un des intrus masqués.

Plus qu’un simple slogan effrayant, ces révélateurs effrayants révèlent tout le thème de The Strangers, à savoir que les tueurs sadiques n’ont pas besoin d’une raison pour faire de vous leur prochaine cible. Il est réconfortant de croire que vous devez faire du tort à quelqu’un pour devenir son ennemi, mais la réalité, comme cela est terrifiant dans The Strangers, est que votre existence paisible peut être brisée simplement parce que vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment . Et parfois, comme le monde l’a appris grâce aux fameux meurtres de la famille Manson de 1969, qui ont inspiré Bertino à dessiner ce film, ce mauvais endroit peut être dans les murs de votre propre maison.

Comme les meurtres dans la vie réelle de Sharon Tate et ses amis, il n’y a vraiment aucun intérêt à la brutalité exposée dans The Strangers, et bien que de nombreuses années aient critiqué le film pour cela, je pense que c’est en fait l’aspect le plus effrayant de celui-ci. Dès la sortie de la porte, une séquence narrée (clin d’œil au massacre du Texas Chain Saw) expose plus ou moins tout ce que nous allons voir, nous faisant savoir que les deux personnages que nous allons rencontrer ne survivront pas à la nuit . Moins de 80 minutes plus tard, comme promis, James et Kristen sont poignardés sans incident; et juste comme ça, le film se termine. Aucune torsion. Pas de surprises. Quand c’est fini, nous réalisons que ce que nous venons de voir était inutile. Et si la terreur palpable de cette inutilité ne vous accompagne pas longtemps après, eh bien, c’est certainement le cas pour moi.

Tout sur The Strangers est calme et discret, ce qui est une énorme raison pour laquelle il est si efficace pour transmettre la peur qu’il fait. Dans le moment le plus effrayant, Kristen se verse un verre d’eau dans la cuisine tandis que le soi-disant «homme au masque» regarde de loin – quelque chose que nous voyons mais pas Kristen. Le bref aperçu du fou masqué en arrière-plan, qui est délibérément flou, est l’équivalent visuel de la révélation emblématique de Quand un étranger appelle que le tueur appelle de l’intérieur de la maison, et c’est l’antithèse complète de la peur du saut qui afflige tant de films d’horreur. En nous montrant que le tueur est à l’intérieur de la maison, puis en nous faisant attendre qu’il frappe, Bertino imprègne le gros du film d’une tension si épaisse que vous pouvez le couper avec un couteau de boucher, prouvant avec seulement son premier film qu’il comprend précisément ce qui rend un film d’horreur effrayant. Vraiment * effrayant *.

Les étrangers ne vous font pas peur de vous aventurer dans les bois avec vos amis, ni de craindre que vos proches morts reviennent de la tombe et se régalent de votre chair. Au contraire, cela vous fait peur de quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas échapper chaque soir: être dans votre propre maison lorsque le soleil se couche. Parce qu’on ne sait jamais qui pourrait venir frapper. Et le simple fait d’être à la maison pourrait suffire à vous faire tuer.

Est-ce que quelque chose peut vraiment être plus effrayant que ça?

Remarque: Une version de cet article a été initialement publiée le 5 mai 2016.