Parcheesus arrête sa tournée en raison d’une mauvaise organisation

Parcheesi quitte sa tournée en pause pour mauvaise organisation | Réforme

Le célèbre groupe musical pour enfants Parchís, annulé son retour sur scène après avoir attendu 37 ans de son regroupement, en raison de la mauvaise organisation C’était eu.

Le premier concert de Tour Pop & Rock Ce qu’ils avaient, c’était le 27 septembre à l’Auditorium Citibanamex.

Il a réuni Tino, Yolanda, Gemma et Frank, ainsi que René, de Menudo, Ilse et Mimí, de Flans, et Alix et Diego, de Timbiriche.

Malheureusement, ils ont pause indéfinie en raison de changements dans la production car il avait une très mauvaise organisation.

Lara, Monárrez, Los Chamos et MDO participent également à ce spectacle tant attendu.

Telle est la question du million, j’espère que nous serons en mesure de résoudre les difficultés que nous avons eues, dans la production, les gens sont tombés qu’au début devait être et maintenant non “, ont-ils communiqué.

En raison de cet incident, il a dû annuler sa présentation dans la ville de Monterrey et Guadalajara.

Mon objectif, mon mal de tête était que le niveau artistique et la production étaient de première division et nous l’avons atteint, perdre ce serait dommage, nous allons lui donner un coup de feu “, a-t-il déclaré.

Ils ont réitéré que la raison pour laquelle ils ont dû arrêter la tournée tant attendue était manque d’organisation.

Il y a eu des problèmes qui ont gêné le développement, je sais qu’ils font tout leur possible pour le relancer. La grande majorité des acteurs est intéressée à suivre, il s’agit de résoudre les problèmes d’organisation qu’elle a rencontrés. “

Cependant, plus de 150 fans ils ont étreint Tino lors du premier événement dans le pays en remplissant tout le monde de nostalgie.

Accompagné de Hervey, Paco, Mauricio et Tadeo du groupe Code Zero, Tino a chanté “Salut les amis“,”, “Pour la première fois“,”Aidez-le“et”Gloire“.

À la surprise de ceux qui ont assisté au concert, il a également joué “Je suis revenu“, une chanson qu’il a enregistrée pour un disque préparé par le groupe Code Zero.

