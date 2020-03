Parcs à thème Disney Close Down, croisières et demande au personnel de travailler à domicile en raison du coronavirus

Les effets du Coronavirus continuent de frapper durement la Walt Disney Company, car la société vient d’annoncer des mesures pour protéger ses acteurs, notamment en demandant à tous ses employés de maison de ses différentes entreprises de travailler à domicile si possible, y compris Disney Studios, Disney Television, ESPN et la division directe aux consommateurs, qui comprend Hulu et Disney +.

La fermeture de Disneyland, Walt Disney World et Disneyland Resort, en plus de Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland et Tokyo Disneyland a déjà été fermée. De plus, ils ont annulé toutes les traversées de Disney Cruise Line.

Un peu plus tôt dans la journée, trois films dont «Mulan» et «The New Mutants» ont été retardés.

L’effet du virus va avoir des problèmes majeurs pour Disney, mais Disney + et Hulu devraient voir une augmentation de l’audience et des abonnements, car plus de personnes seront à la maison. Cependant, les retards de tournage de nouvelles émissions et de nouveaux films auront finalement un impact sur le flux de nouveaux contenus plus tard.

Plus de nouvelles en développement….

