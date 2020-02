«Parcs et loisirs» avait un titre différent il était une fois

Tout au long des sept saisons, les fans tombent amoureux du casting de Parks and Recreation. La comédie, qui a été initialement conçue comme une spin-off potentielle de The Office, a apporté une toute nouvelle tournure au concept de comédies de bureau mondaines. La série, dont la première a été créée en 2009, avait presque un nom entièrement différent, et la raison du changement rapide de titre pourrait vous surprendre.

Parcs et loisirs a commencé sa vie en tant que «sitcom Amy Poehler sans titre»

L’histoire de la création de Parks and Recreation est assez intéressante. Selon Mental Floss, Ben Silverman et Greg Daniels ont travaillé ensemble pour créer une spin-off pour The Office. Une photocopieuse était initialement destinée à être le personnage dérivé. Cela n’a finalement pas fonctionné et Daniels, avec l’écrivain Michale Schur, a décidé de créer leur propre sitcom originale.

Cependant, ils ont pris des indices du Bureau. L’équipe a décidé d’utiliser le format de faux documentaire très populaire de la série. Ces décisions auraient été simples à prendre, mais il était difficile de trouver un nom. En fait, Parks and Recreation était connu sous le nom de “Untitled Amy Poehler Sitcom” pendant beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Il n’est pas non plus automatiquement passé de son titre de travail à Parcs et loisirs.

Parcs et loisirs devait à l’origine être intitulé Service public

Quand il est devenu évident que la série ne pouvait pas être diffusée en tant que The Untitled Amy Poehler Sitcom, aussi amusant que cela aurait été, les cerveaux derrière la série ont envisagé d’appeler la série Public Service. Le titre aurait été parfaitement logique. Après tout, la série était basée sur le fonctionnement interne d’un service public. Il y avait cependant un problème. L’équipe de production craignait que le titre ne puisse aliéner ceux qui travaillent réellement dans la fonction publique.

Selon le New York Times, Silverman craignait que la série, qui était une comédie, ne semble se moquer des hommes et des femmes travaillant dans la fonction publique avec le titre. Pour mettre un peu de distance entre ceux qui travaillent dans la fonction publique et la série, ils ont troqué le titre. Le titre simple mais descriptif de Parks and Recreation était né, et à la fin, c’était vraiment le choix parfait pour le spectacle.

Où puis-je regarder les parcs et loisirs

L’épisode final de la série bien-aimée a été diffusé en février 2015. Même cinq ans plus tard, il reste un classique culte et est très populaire pour le streaming. En fait, NBC a mis un point d’honneur à tirer la série sur sa propre plate-forme de streaming, Peacock. Il vivra aux côtés de la série qui a servi d’inspiration, The Office, une fois le service lancé.

Nick Offerman comme Ron Swanson, Amy Poehler comme Leslie Knope | Colleen Hayes / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Peacock sera lancé en juillet 2020. D’ici là, la série est disponible sur Hulu en streaming. Il est également disponible en streaming sur Amazon Prime Video et Netflix. Selon Deadline, la série devrait rester sur ses plateformes existantes jusqu’en octobre 2020, mais une date fixe n’a pas encore été annoncée.