Parenting Without Borders à Disney + avec Jessica Alba – / Film

Quoi de neuf chez Disney +? Le service de streaming de Disney a fait irruption sur la scène à la fin de l’année dernière, a fait parler tout le monde avec The Mandalorian, puis … Mais Disney + est toujours aussi fort, et ils donnent le feu vert à de nouveaux spectacles au moment où nous parlons. Un tel nouveau spectacle est un docuseries appelé Être parent sans frontières, qui sera hébergé par Jessica Alba. La série suivra Alba dans le monde entier lorsqu’elle examinera diverses pratiques parentales. Et peut-être qu’ils jetteront Baby Yoda dans le spectacle, juste pour le plaisir.

Deadline a le scoop sur Parenting Without Borders, un nouveau docuseries mettant en vedette et exécutif produit par Jessica Alba. L’émission est décrite comme «Anthony Bourdain: Parts Unknown for parenting» et «suivra Alba, une actrice, productrice, entrepreneure et mère de trois enfants, alors qu’elle s’immerge dans des familles du monde entier, explorant les croyances et les pratiques parentales qui façonnent les familles aujourd’hui.”

La série est inspirée du livre du même nom, par Christine Gross-Loh Ph.D. Le livre a un synopsis plus approfondi:

La recherche révèle que les enfants américains sont à la traîne en matière de réussite scolaire, de bonheur et de bien-être. Christine Gross-Loh expose les normes culturellement déterminées que nous avons sur la «bonne parentalité» et demande: Existe-t-il des stratégies parentales que d’autres pays adoptent bien que nous ne sommes pas? Ce livre nous fait voyager à travers le monde et examine comment les parents réussissent à favoriser la résilience, la créativité, l’indépendance et l’excellence scolaire de leurs enfants. Illuminant les façons surprenantes dont la culture façonne nos pratiques parentales, Gross-Loh offre des informations objectives et fondées sur la recherche, telles que:

Le co-sommeil peut favoriser l’indépendance des enfants.

La «super-parenté» peut nuire à la résilience d’un enfant.

Les enfants finlandais, qui se classent parmi les élèves les plus performants, bénéficient de plusieurs récréations par jour.

Notre obsession de l’estime de soi peut limiter le potentiel d’un enfant.

Je n’ai pas d’enfants, et je n’envisage pas d’en avoir de si tôt, donc rien de tout cela ne me convient beaucoup. Mais si vous, cher lecteur, êtes un parent ou quelqu’un qui aspire à avoir une progéniture un jour, ce sera peut-être votre affaire. Ou vous pouvez simplement attendre la saison 2 de The Mandalorian. Kathryn O’Kane, qui était producteur de la série Netflix Salt, Fat, Acid, Heat, sera le réalisateur et le showrunner de Parenting Without Borders.

