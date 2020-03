“Parenting Without Borders” arrive bientôt à Disney +

Une nouvelle série documentaire se dirige vers Disney + et lancera Jessica Alba, qui sera également productrice exécutive de l’émission.

La nouvelle série a un titre de travail de «Parenting Without Borders» et est basée sur le livre Parenting Without Borders: Surprising Lessons que les parents du monde entier peuvent nous enseigner par Christine Gross-Loh, Ph.D.

Selon Deadline, la série sera filmée dans divers endroits internationaux et est décrite comme étant Anthony Bourdain: Parts Unknown pour la parentalité.

Ce nouveau spectacle de voyage suivra Jessica Alba alors qu’elle s’immerge dans les familles du monde entier, explorant les croyances et les pratiques parentales qui façonnent les familles aujourd’hui.

L’émission sera dirigée par Kathryn O’Kane, productrice de la série documentaire de cuisine Netflix Salt, Fat, Acid, Heat.

Que pensez-vous de cette idée de spectacle Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

