Parfait lisse! Découvrez comment utiliser l’aloe vera pour lisser naturellement vos cheveux

Les cheveux maltraités et crépus ne seront plus un problème

7 mars 2020

Il existe une grande variété de traitements chimiques et cosmétiques qui vous permettent de lisser vos cheveux, mais il existe également des moyens naturels pour les obtenir et avec de l’aloe vera et de l’huile d’olive, vous pouvez créer un masque qui vous aide.

Lisser les cheveux avec de l’aloe vera

Le gel cristallin qui contient de l’aloe vera est composé de 96% d’eau et d’une protéine qui comprend 18 à 20 acides aminés fondamentaux, contient également des vitamines A, B, C et E tous ces nutriments donnent vie aux cheveux et éliminent les frisottis le rendant plus lisse.

L’application d’huile d’olive sur les cheveux présente de nombreux avantages, elle est riche en acides gras monoinsaturés essentiels et en vitamine E, apportant de la douceur aux cheveux, elle fonctionne également comme un revitalisant naturel.

Façons d’utiliser l’aloès

Pour préparer cet incroyable masque, vous devez chauffer ¼ tasse d’huile d’olive à l’huile, vous devez ajouter des morceaux de verre d’aloe vera, cela doit être bien mélangé.

Lorsque cette préparation est un peu chaude, vous devez la laisser reposer, ensuite vous devez l’appliquer sur vos cheveux et la laisser agir 40 minutes, pour l’enlever vous devez vous laver les cheveux avec un shampooing sans sulfate.

.