Parfum ou eau de Cologne? Apprenez la différence, ne vous mentez plus!

Quand on parle de parfum et eau de Cologne, tous l’associent à un produit féminin et masculin, respectivement.

Mais ce n’est pas comme ça! Les deux bouteilles sont utilisées par les deux sexes, il n’y a pas de distinction. Oui, ils diffèrent par leur composition, ce qui les rend, par exemple, plus durables ou non.

Parfums et eaux de Cologne.

Alors que l’eau de Cologne est préparée avec un mélange d’huiles essentielles (concentration 5-8%), d’extraits, d’eau et d’alcool, le parfum est préparé à partir de composés aromatiques, qui sont mélangés avec de l’éthanol ou de l’éthanol et de l’eau.

Cela génère que les parfums ont une plus grande intensité (ils durent environ 7 heures) et les colonies moins (environ 2 heures).

Sans parler du prix! Les parfums sont plus chers que les eaux de Cologne, en raison de leurs meilleures performances en termes de durée de la peau tout au long de la journée.

Maintenant, pourquoi choisirez-vous?