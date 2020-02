Parlons de cette fin – / Film

(Bienvenue à La boîte à savon, l’espace où nous devenons bruyants, fougueux, politiques et d’opinion sur tout et n’importe quoi.)

Cet article contient Majeur spoilers pour Le chalet. Il contient également une discussion sur l’automutilation.

Les films d’horreur s’appuient souvent sur la violence physique et la cruauté pour horrifier leur public. C’est juste; nous avons tous des corps et nous craignons qu’ils ne soient endommagés. La Loge de Veronika Franz et Severin Fiala, cependant, n’est pas particulièrement violente. Ce n’est pas particulièrement sanglant. Il n’y a pas de monstres et à peine de «frayeurs». Pourtant, il frappe plus fort, évoquant la terreur à un niveau plus profond que n’importe quel film d’horreur conventionnel. Cauchemar intime et émotionnel, le film plonge le public dans une soumission stupéfaite, prouvant que la cruauté psychologique peut être bien pire que physique.

Après sept minutes dans The Lodge, Laura, le personnage d’Alicia Silverstone, se tire une balle. En tant que moment cinématographique, il est d’une efficacité dévastatrice. Venant après une série d’activités à l’écran si discrètes, l’esprit du public est laissé à vagabonder, Laura récupère et tire le pistolet avec une nonchalance si rapide, cela ramène le public à une attention horrifiée. Personnellement, après avoir traité fréquemment des idées suicidaires, c’est un moment dévastateur. Pendant les cent prochaines minutes, j’ai eu l’impression de m’enfoncer physiquement dans le cinéma, mon champ de vision un tunnel pointé directement sur l’écran.

Le suicide de Laura plane désormais sur tous les autres événements. Les circonstances environnantes – son divorce d’avec le journaliste reporter d’investigation Richard (Richard Armitage), la nouvelle relation de Richard avec son sujet de recherche Grace (Riley Keogh), et les répercussions qui en découlent pour les enfants Aiden et Mia (Jaeden Martell et Lia McHugh) – ne se terminent pas avec il. Tentant de récupérer, les autres membres de la famille se dirigent vers leur pavillon d’hiver isolé, tout comme Aiden apprend que Grace est la seule survivante traumatisée d’un culte qui s’est terminé par un suicide de masse. Quand Richard part pour les affaires, les vacances déjà inconfortables et houleuses se dirigent vers le sud. Les tentatives de Grace pour faire échouer la paix, les enfants organisent une rébellion ouverte et, plus effrayant, tous leurs biens et nourriture disparaissent mystérieusement du jour au lendemain.

Avant le générique, The Lodge deviendra presque deux films différents et moindres. L’un est un effrayant mystère de la mort, de la culpabilité et de la hantise; l’autre, un film où la maladie mentale se manifeste par une «folie» et un meurtre. Ces deux développements se déroulent, mais ils sont élevés et liés par une torsion plus pénible que l’un ou l’autre.

Connaître les vulnérabilités émotionnelles de quelqu’un peut favoriser une amitié étroite. Il peut également permettre l’intimidation vicieuse. Le Lodge s’occupe presque exclusivement de ce dernier. À mesure que les tensions montent entre Grace et les enfants, elle devient plus dépendante de ses médicaments et, lorsqu’ils disparaissent avec tout le reste, son anxiété atteint des niveaux critiques. L’apparition de leurs propres nécrologies de journaux suggère que le trio est mort dans un incendie pendant leur sommeil, et au moment où Aiden déclare que la loge est un purgatoire sombre et sans fin, Grace le croit absolument. Une fois qu’elle s’est enfuie dans la neige et l’illusion, nous apprenons la terrible vérité. Aiden et Mia ont allumé Grace tout le temps, cachant tous leurs biens dans un vide sanitaire et accomplissant un acte élaboré pour la conduire au désespoir – et, finalement, à l’autodestruction.

C’est l’horreur au centre de The Lodge: deux enfants, pleurant le suicide de leur mère et enragés par le nouveau partenaire de leur père, tentant de rendre visite au sort de leur mère sur leur future belle-mère. Cette horreur est bien observée, exécutée par des experts et complètement écrasante.

La cruauté est pire quand elle est personnelle, et la cruauté de The Lodge l’est intensément. Les recherches d’Aiden sur les traumatismes passés de Grace lui fournissent toutes les munitions dont il a besoin pour exploiter vicieusement ses peurs les plus intimes, la blessant là où elle est le plus vulnérable. Il exacerbe intentionnellement l’anxiété de Grace, alors même qu’il cache ses médicaments. Sa grande fiction aiguille son passé culte du suicide, brossant un tableau religieux du péché et de la punition, détournant la culpabilité de son survivant et sa propension à l’idéation sociale pour la pousser vers ce que sa propre expérience lui a appris est le pire sort imaginable. Enfin, en nourrissant l’illusion de Grace qu’elle est déjà morte – une dépression qui alimente fréquemment les suicides en réalité – il déclenche à lui seul une souffrance terrible pour tous.

Le grand tour de magie du film est que nous aussi, nous sommes éclairés au gaz, par notre compréhension et notre attente des tours que les films jouent sur nous. Presque dès que la ruse des enfants commence au milieu du film, des décennies de films fantômes post-sixième sens nous ont formés à interpréter leur isolement d’un autre monde comme un signe qu’ils sont tous morts. Quand Aiden produit sa fausse nécrologie, nous roulons des yeux à la torsion incroyablement évidente que nous avons tous vu venir à un mile de distance, et nous installons pour un rechapage plus glacial de The Others.

Jusqu’au troisième acte du film, les enfants sont nos substituts, travaillant à travers un non-sens surnaturel usé aux côtés d’un intrus qu’ils accusent de la mort de leur mère. Mais au moment où leur imposture impensable se lève sur nous, ils deviennent de solides antagonistes. À la fin du film, Grace a tué Richard, et l’implication est qu’elle va tuer les enfants, et elle-même, dans une recréation du suicide culte dont la mémoire plane. L’histoire appartient maintenant à Grace. Peut-être que c’était toujours le cas.

Un téléspectateur caritatif décrirait Aiden et son co-conspirateur partiellement (mais pas entièrement) naïf Mia comme des enfants dont la blague pratique tourne mal, mais ce téléspectateur aurait tort. Lorsque la situation devient incontrôlable, Aiden tente de se justifier avec la défense «juste une farce», mais il est clair que ses intentions sous-jacentes étaient toujours de détruire Grace, même s’il était peu probable qu’il pensait sa mort réelle. Même s’il voulait seulement effrayer Grace un peu, le suicide est le critère ultime pour voir jusqu’où vous pouvez pousser une personne. Étant donné les moyens de mort de sa mère, il le savait absolument. Son fantasme enfantin et vindicatif de vengeance – «ne serait-ce pas drôle si nous faisions se tuer Grace comme maman l’a fait» – a des conséquences réelles et mortelles. Il n’y a pas de différence pratique entre planter des pensées suicidaires comme farce et les planter comme une véritable tentative de tuer.

Tout cela fait mal par sa cruauté, mais aussi par sa relativité. Les relations abusives sont constamment définies par l’éclairage au gaz similaire dans la méthodologie. Sur Internet, le mépris d’Aiden pour les conséquences est partout, comme le racisme «ironique» qui se transforme en véritable racisme, ou des campagnes de harcèlement très recherchées et personnellement ciblées, ou des chanteurs encourageant les tireurs potentiels de l’école parce qu’ils pensent que c’est drôle. L’adolescent alt-right très en ligne de Jaeden Martell dans Knives Out fait probablement la même merde qu’Aiden.

Aiden, et dans une moindre mesure Mia, sont pour mon argent les «enfants mauvais» les plus profondément monstrueux du cinéma d’horreur. Ce n’est pas qu’ils sont effrayants, ou violents, ou inesthétiques, parce qu’ils ne sont pas ces choses; ils manipulent simplement leur ennemi juré avec une précision psychologiquement chirurgicale. Franz et Fiala nous manipulent de la même manière, renforçant l’empathie pour la triste situation des enfants avant de tirer le tapis sous nous. Il y a beaucoup de films d’horreur «plus effrayants» que The Lodge. Mais peu de cruautés sont aussi vives, personnelles ou déchirantes. Me détruisant comme ça, il a fait ma liste des meilleurs films que j’ai vus en 2019. Je ne veux plus jamais le revoir.

Articles sympas du Web: