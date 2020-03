Partie 3 de Terrace House: Tokyo 2019-2020 arrive sur Netflix en avril 2020

Terrace House: Tokyo 2019-2020 revient pour une troisième partie sur Netflix après avoir déjà été diffusé sur Netflix au Japon. Après une longue attente, nous savons maintenant que la partie 3 de Terrace House: Tokyo 2019-2020 arrivera sur Netflix dans le monde en avril 2020.

La série de téléréalité a été l’une des meilleures sur Netflix à ce jour et étant donné qu’il s’agit d’une série étrangère, elle s’est même bien comportée à l’international. La série pourrait être décrite comme une version relaxante de Big Brother sans les boutons qui occupent généralement ces émissions.

La dernière entrée de la série Terrace House a été Tokyo 2019-2020. Il a d’abord vu sa sortie sur Netflix à l’international en septembre 2019. La série reçoit d’abord de nouveaux épisodes hebdomadaires dans Netflix Japon, une pratique similaire que Netflix fait avec ses titres d’anime également. C’est une pratique controversée qui a donné à Netflix un flak.

Quand les nouveaux épisodes de Terrace House: Tokyo 2019-2020 seront-ils ajoutés à Netflix Japan?

De nouveaux épisodes sortent sur Netflix au Japon tous les mardis. Étant donné que chaque partie de Terrace House se compose de 12 épisodes, la nouvelle partie de la série s’est terminée le 3 mars 2020.

Quand la partie 3 de Terrace House: Tokyo 2019-2020 sera-t-elle sur Netflix en dehors du Japon?

Si vous êtes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou dans n’importe quelle région en dehors du Japon, vous attendez un peu plus longtemps, mais la partie 3 sera ajoutée dans son intégralité.

Le 12 mars 2020, nous avons appris que partie 3 de Terrace House: Tokyo 2019-2020 sera sur Netflix dans le monde le 7 avril 2020.

Pouvez-vous regarder une partie de Terrace House plus tôt? Eh bien, techniquement oui bien que ce ne soit pas conseillé. Certains points de vente recommandent et encouragent toujours l’utilisation de VPN pour accéder au contenu Netflix à partir d’autres régions, mais nos cas d’utilisation récents ont entraîné, le plus souvent, des maux de tête.

Avez-vous hâte de découvrir la partie 3 de Terrace House? Faites le nous savoir dans les commentaires.